Federico Dainese fa la sua scelta ed abbandona il trono: incredibile decisione del tronista, la reazione delle due corteggiatrici

Sull’account Instagram dedicato a Uomini e Donne, Lorenzo Pugnaloni fa sapere che il gennaio 2023, dopo le vacanze di Natale e Capodanno, verrà mandata in onda la puntata in studio con protagonista Federico Dainese, in cui dichiarerà che se fosse stato registrato oggi avrebbe scelto di lasciare il trono. Secondo le anticipazioni, Vincenza Botti ed Elena Croce, di cui non si innamorerebbe, non sarebbero le conquistatrici del cuore del ragazzo, né una né l’altra. Si congederebbe così dallo studio di Maria de Filippi.

Uomini e Donne, puntata imperdibile: un tronista lascia il programma, cosa è successo in puntata

Nonostante gli alti e bassi che Federico Nicotera avrà con Carola, e Alice, continuerà a conoscerle. Carola avrà diversi colloqui con lui, ma grazie all’aiuto di Maria de Filippi dovrà tornare in studio per lottare ancora una volta per Alice. Lavinia Mauro, secondo le anticipazioni, avrebbe fatto delle esterne romantiche con entrambi i suoi corteggiatori, Alessio Corvino e Alessio Campoli.

Nel breve video di presentazione al programma, Federico Dainese aveva parlato del suo background, a partire dall’odontotecnico fino ai suoi legami personali.

Il padre, dirigente d’azienda, può essere particolarmente severo, ma la madre gli prepara dei piatti fantastici che lo fanno sorridere: “Mio padre, nel suo settore, è molto forte.

Lui è il mio capo supremo. Mio padre sul lavoro è molto severo, io inizio a lavorare alle 08:30, una volta sono arrivato alle 08:32 e mi ha mandato a casa. Mi ha detto: “Non presentarti mai più al lavoro”. Mi chiama sempre Cimabue, perché faccio una cosa giusta e ne sbaglio due. Non mi dice mai bravo, perché pensa che possa montarmi la testa, ma dentro di me so di essere molto bravo.

Posso considerarmi il cocco di mamma, mi vizia un po’, ho sempre il pranzo pronto”.

