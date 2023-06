Roberto Bolle, la tragica morte del suo fratello gemello Maurizio: era molto giovane, cosa è successo

Il 26 marzo 1975, a Casale Monferrato, nascono Roberto Bolle e il suo gemello Maurizio. Un legame forte, nonostante scelte di vita molto differenti, che si è spezzato improvvisamente nel 2011.

Scopriamo chi era il fratello gemello del ballerino di fama planetaria e quali siano stati le cause della sua prematura scomparsa.

Chi era Maurizio Bolle?

Maurizio Bolle, una carriera stabile in Francia e una vita molto diversa da quella del fratello, faceva il possibile per non perdersi gli spettacoli di Roberto, a cui era profondamente legato.

Impegnato nel settore finanziario, si era laureato in economia e aveva poi conseguito un master in business administration.

La malattia di Maurizio, fratello gemello di Roberto Bolle

Maurizio Bolle, da tempo, soffriva di problemi al cuore e per questo era sempre sotto controllo. Nessuno della famiglia si aspettava una morte così improvvisa e tragica per arresto cardiaco, a soli 36 anni.

Il decesso, avvenuto nella capitale francese ha preceduto di cinque anni la morte del padre, avvenuta il 22 ottobre 2016.

Roberto Bolle, forte di una famiglia grande e unita

Nonostante il dolore che ha colpito la famiglia, Roberto Bolle ha continuato ad affermarsi come uno dei ballerini più apprezzati e celebri a livello internazionale, portando avanti il suo talento e la sua passione per la danza.

Il suo successo planetario è stato sostenuto, naturalmente, dalla forza e dalla vicinanza della sua famiglia, composta dalla mamma Mariuccia, dalla sorella Emanuela che lo affianca nel lavoro in qualità di agente e direttrice stampa e dal fratello minore Paolo che ha preso le redini dell’attività del padre, una carrozzeria sul territorio piemontese.

Dunque, la prematura scomparsa di Maurizio Bolle a causa di un arresto cardiaco, a soli 36 anni, ha certamente lasciato un vuoto profondo nella vita di Roberto e di tutta lq sua famiglia.

Quel che è certo è che la loro storia un vero e proprio esempio di come l’amore e il sostegno possano aiutare a superare anche le sfide più difficili e a trovare la forza per continuare a seguire le proprie passioni e realizzare i propri obiettivi.