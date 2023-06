Temptation Island, chi sono le tentatrici del programma e perché fanno un po’ sorridere

La missione di far cadere gli uomini del programma in tentazione potrebbe essere portata a termine prima della fine della prima settimana: nonostante ciò, le tentatrici del 2023 sembrano essere straordinariamente determinate.

Sono, come ogni edizione, 10 le tentatrici giunte in Sardegna per mettere in difficoltà le relazioni dei partecipanti a Temptation Island. Il loro compito sarà semplice, quest’anno: i fidanzati presenti si dividono in due categorie, ovvero “uomini di scarsissima qualità e nulla fedeltà” e “uomini che vengono trattati malissimo dalle fidanzate”. La missione di farli cadere in tentazione potrebbe essere portata a termine prima della fine della prima settimana.

Temptation Island: tutte le coppie del programma, ed i problemi che si portano dietro

Le 10 ragazze si sono presentate a Witty Tv ed hanno mostrato una grande varietà di aggettivi per descriversi: chi non è “spigliata” è “dolce”, chi non è “dolce” è “empatia”.

Tutte si vedono più o meno allo stesso modo, tra dieci anni: con una buona carriera ed una famiglia. Scarsissima presenza di donne che puntano ad un futuro di solitudine e precariato, incredibilmente.

Tra le più giovani c’è Vale, studentessa: “ Mi manca solo un esame per completare la magistrale in scienze motorie“, e di sé dice: “Sono una ragazza molto empatia, mi piace chiacchierare, parlare e non basarsi sull’aspetto esteriore (…) tra 10 anni mi vedo con una bella famiglia, dei cani e insegnare al liceo educazione fisica”.

Roberta, ballerina 24enne, fa sapere che davanti a sé vede solo sudore e impegno: “Tra 10 anni mi vedo ricca, indipendente, io devo svegliarmi la mattina e devo essere contenta di andare al lavoro, qualunque esso sia”.

Matilde, 20 anni, ci fa sapere che è “buona ma non ingenua”, che è ovviamente “empatica” e che il suo motto è: “L’amore aggiusta tutto”.

Chissà se la userà all’interno del programma.

Veniamo poi al team delle ragazze solari: Nancy, insegnante di pole dance, che tra 10 anni si immagina “realizzata, con una famiglia”, Marika che è “innamorata della vita” e che sorprende tutti rivelando che tra 10 anni si vede “donna in carriera, con una bella famiglia e 3 bambini”.

Non mancano volti noti tra queste tentatrici: ci sarà infatti anche Greta Rossetti, ex del tronista Eugenio Colombo, che dice: “Pratico palestra ed equitazione e sono attratta dalle persone dolci e premurose come me”. E, indovinate un po’, anche lei ha dei progetti per il futuro: “Tra dieci anni mi vedo con una famiglia e 3 bambini”.