Federica Pellegrini è davvero incinta: il video originalissimo con cui dà la notizia della gravidanza

Scherzavamo: anzi, no. Federica Pellegrini ha deciso di farci finire sulle montagne russe e, poche ore dopo l’uscita di un articolo su La Repubblica che definiva “intollerabili” le voci riguardanti una sua gravidanza, ora conferma che lei e Matteo Giunta saranno presto genitori. Va inoltre detto che ha trovato un modo originalissimo per dirlo.

È successo davvero o si tratta solo di un’allucinazione collettiva? Oppure Federica Pellegrini aveva davvero definito “intollerabili” le voci sulla gravidanza solo poche ore fa? Sì, è successo davvero.

Federica Pellegrini con un pancino sospetto, ma smentisce: “Parole intollerabili”

Federica Pellegrini, il video che stupisce tutti: è davvero incinta

Eppure, ora le carte in tavola sono di nuovo sparigliate: un video pubblicato sulla pagina Instagram di Federica Pellegrini, apparentemente indirizzato alla collega Mollie O’Collaghan che, ai Mondiali, ha battuto lo storico record mondiale dei 200 stile libero della Divina. Così, in un video, abbiamo la Pellegrini che mostra la pancia dove c’è la scritta “we’ll take it back”, ovvero “ce lo riprenderemo”, e a chi si riferisce?

Facile: ad un’altra nuotatrice provetta, immersa in un mare di liquido amniotico.

È lei stessa a togliere qualsiasi dubbio con una captino che spiega: “Really one of the best race that I have seen in the last 14 years 😜 But I want to tell you something…….🤣🤣🤣🤣🤰🏼”. Insomma, ci si attendono grandi cose da questa nuotatrice in erba.