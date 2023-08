Alessia Ligotti, cosa le è successo dopo Temptation Island: il suo cambiamento radicale

In seguito alla rottura con Federico Viviani, Ale ha pubblicato qualche foto sul suo profilo Instagram, attirando l'attenzione dei followers come degli haters.

La storia tra Alessia Ligotti e Federico Viviani ha destato un grande interesse tra il pubblico di Temptation Island, anche se è giunta al capolinea proprio nel corso della trasmissione. Ma vediamo chi è l’ex partecipante al reality show trasmesso su Canale 5.

Alessia Ligotti, ecco chi è l’ex fidanzata di Federico Viviani

Dell’ex concorrente di Temptation Island non si sa molto. È nata a Trieste nel 1992 (qualcuno ha ipotizzato che abbia origini australiane) ma non sappiamo il giorno né il mese. Si è laureata in Scienze Politiche (specializzandosi in Relazioni Internazionali) e lavora da diverso tempo come receptionist.

Dopo aver scritto alla redazione del reality show condotto da Filippo Bisciglia, il 26 giugno 2023 è approdata sul set del programma. Sui motivi della partecipazione è sempre stata chiara: voleva testare fino a che punto fossero sinceri i sentimenti di Federico Viviani, al momento dell’ingresso ancora fidanzato con lei.

La ragazza, infatti, non era sicura e i suoi sospetti si sono rivelati fondati: nel corso della decima puntata, Alessia Ligotti ha visto per l’ennesima volta le avances di lui alla tentatrice (Carmen) e ha richiesto un falò di confronto.

A quel punto, Federico ha ammesso le sue responsabilità e ha deciso di non continuare la relazione, di comune accordo con Ale.

Alessia Ligotti e la sua metamorfosi dopo Temptation Island

In seguito alla rottura con Federico Viviani, Ale ha pubblicato qualche foto sul suo profilo Instagram, attirando l’attenzione dei followers come degli haters.

Dopo l’esperienza a Temptation Island (le cui riprese sono avvenute in Sardegna a Santa Margherita di Pula, presso l’Is Morus Relais), Alessia Ligotti ha stravolto il suo look.

Nelle immagini si notano subito labbra più carnose, capelli scuriti e ondulati, oltre a un naso più regolare, zigomi più alti e contorni del volto addolciti, probabilmente ottenuti tramite filler riassorbibili. Accanto ai commenti di chi non ha gradito il cambiamento, molti sono stati gli apprezzamenti del pubblico: in quale versione vi piace di più?