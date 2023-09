Il ministro dell’interno francese non gira intorno alla questione quando gli chiedono la posizione della Francia davanti agli sbarchi

Mentre a Lampedusa regna il caos in seguito agli enormi sbarchi dei giorni scorsi, la Francia prende le distanze dalle ipotesi di aiuto all’Italia nella ripartizione dei migranti. Le sue parole, che arrivano alla vigilia di un incontro con Matteo Piantedosi, hanno sollevato le aspre critiche da parte della Lega.

Il ministro dell’interno francese Gérald Darmanin non gira intorno alla questione quando, nel corso di un’intervista a Radio Europe 1, gli chiedono la posizione della Francia davanti agli sbarchi: “No, la Francia non si appresta a farlo, la Francia vuole aiutare l’Italia a controllare la sue frontiere per impedire alla gente di venire.

Sarebbe un errore di giudizio considerare che i migranti, siccome arrivano in Europa, devono essere subito ripartiti in tutta Europa e in Francia, che fa ampiamente la sua parte”.

Caos a Porto Empedocle, migranti in fuga per cercare acqua e cibo: ferito un agente

Queste parole, riportate da Repubblica, hanno incontrato una reazione forte da parte della Lega, che reagisce con un “basta chiacchiere”.

Ansa riporta quanto scritto nella nota diffusa dalla Lega: “Gli italiani si aspettano e si meritano dalla Francia e dall’Europa dei fatti concreti!”.

Ciò rende ancora più tesa la situazione del partito nel quadro di governo: pare ovvio che ad influenzare l’equilibrio italo-francese ci sia il sodalizio Salvini-Le Pen.

Boldrini si sfoga su questione migranti: “Lo hai fatto di proposito”