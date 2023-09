Brutta avventura per la ballerina protagonista di "Ballando con le stelle". La giovane è stata molestata in un ufficio postale...

Episodio spiacevole per Anastasia Kuzmina, ballerina di Ballando con le Stelle. La ragazza, tramite i suoi profili social, ha raccontato una vicenda piuttosto imbarazzante: “Sto provando a girare questo video da mezz’ora. Ero alle poste a inviare un pacco, lunedì a mezzogiorno e mezzo. Mi chiamano a uno sportello e lo sportellista era impegnato a fare qualcosa, lui mi chiede: ‘ma tu sai tagliare i video che sei più giovane? Puoi aiutarmi?’. Gli dico: ‘Va bene’.” Inizia così il racconto della giovane ballerina.

Il racconto sui social

Un racconto difficoltoso che la vede protagonista di una molestia e che la giovane, ha affidato ai social.

Kuzmina ha continuato: “Lui mi fa: ‘Ti scandalizzi?’ E io non mi chiedo perché, forse intendeva a tagliare i video… Io volevo solo uscire al più presto possibile da là, lui mi gira il telefono e c’era il suo membro. Vabbè”. Anastasia, sconvolta dall’episodio increscioso, è corsa a casa ma il giorno dopo è chiaramente tornata a denunciare il fatto. Ha chiesto poi, di poter interloquire col direttore dell’ufficio postale in cui si sono svolti i fatti.

Continue molestie

Kusmina, nel video, tornando su una affermazione del giornalista Andrea Giambruno, commenta così: “I lupi si incontrano a tutte le ore e quello che molti non capiscono e che una donna ha sempre paura… Lunedì stesso non ho fatto niente di ché, stavo troppo male e sono tornata a casa.

Martedì sono tornata e ho denunciato tutto al direttore delle poste. Mi vergogno di essere scappata, mi vergogno di non aver reagito immediatamente. Sei mesi fa, per esempio, sono stata inseguita da un tipo che mi si è attaccato addosso. Quindi per dire che i lupi non li incontri solo quando sei svestita o alle due notte, i lupi si incontrano a tutte le ore e quello che molti non capiscono e che una donna ha sempre paura“.

Brutta avventura per la ballerina in pochi secondi si è ritrovata protagonista di un orribile episodio di molestia.

