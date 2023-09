Rupert Murdoch si ritira: addio al magnate, chi prende il suo posto

Nell’ambito di uno dei più grandi cambiamenti di leadership nell’industria dei media, Rupert Murdoch, uno dei magnati più influenti e controversi del settore, ha annunciato la sua imminente uscita dalle posizioni di vertice nelle sue aziende. L’annuncio è giunto a novembre, in concomitanza con le riunioni annuali delle sue aziende, quando il magnate australiano lascerà ufficialmente i suoi incarichi per diventare presidente emerito. Questa decisione segna la fine di un’epoca nell’ambito dei media e segna il passaggio del testimone alla prossima generazione di leader.

Chi è Lachlan Murdoch, figlio di Rupert Murdoch

Lachlan Murdoch, il figlio maggiore di Rupert e già co-presidente di News Corp, è stato designato come il futuro presidente unico dell’impero mediatico.

Inoltre, manterrà le sue attuali cariche come presidente esecutivo e amministratore delegato di Fox Corp. Questo spostamento del potere simbolizza la transizione generazionale e il proseguimento dell’influenza della famiglia Murdoch nel mondo dei media.

Rupert Murdoch ha spiegato le sue ragioni per questo passaggio epocale in una nota rivolta al suo staff. “Per la mia intera vita professionale, sono stato impegnato giornalmente con notizie e idee, e questo non cambierà”.

Questa mossa, senza dubbio, è stata oggetto di speculazione e discussione tra gli addetti ai lavori, dato il suo ruolo di spicco nell’industria mediatica globale.

Rupert Murdoch critica lo stato dei media: contro le elìte e le “burocrazie egoiste”

Tuttavia, Rupert Murdoch ha utilizzato questa occasione per esprimere le sue opinioni franche e decise sullo stato dei media e della società stessa. Ha criticato apertamente le “burocrazie egoiste” e ha affermato che cercano di sopprimere chi mette in dubbio le loro intenzioni e le loro fonti di finanziamento.

Inoltre, ha denunciato le élite per il loro disprezzo aperto verso coloro che non fanno parte della loro cerchia esclusiva e ha accusato la maggior parte dei media di propagare narrazioni politiche invece di perseguire la verità.

Nonostante il suo ritiro dalle posizioni di vertice, Rupert Murdoch ha assicurato che continuerà a partecipare attivamente alla comunità rappresentata dalle sue aziende. “Guarderò le nostre trasmissioni, leggerò i nostri giornali, i siti e i libri con interesse e sguardo critico”, ha promesso.

La sua presenza costante nell’ambito delle sue aziende potrebbe essere un segno della sua intenzione di mantenere un certo grado di controllo e influenza.

L’importanza di Rupert Murdoch nell’industria dei media non può essere sottovalutata. Insieme a figure come John Malone, Ted Turner e Sumner Redstone, ha contribuito a rivoluzionare l’intero settore. Il suo ritiro in un momento cruciale per il suo impero, mentre Fox e News Corp cercano di affrontare le sfide e le opportunità del futuro, è destinato a generare speculazioni e discussioni continue sulla direzione che prenderanno queste aziende.

Nonostante le sfide e le incertezze che si profilano all’orizzonte, Rupert Murdoch ha voluto rassicurare il suo staff sulla salute delle sue aziende e sulle opportunità che si aprono per il futuro. “Le nostre aziende sono in salute. Le nostre opportunità superano le nostre sfide commerciali. Abbiamo tutti i motivi per essere ottimisti per i prossimi anni”, ha concluso Murdoch, rivolgendosi ai dipendenti di Fox e News Corp. Resta da vedere come questa nuova fase influenzerà il panorama mediatico globale e quale sarà il futuro di queste importanti aziende.