Giorgia Meloni va in pizzeria invece di incontrare Biden, è caos: poi lei spiega tutto

È nato un caos attorno a una pizza di troppo, a Giorgia Meloni.

Impegnata fino a poco fa negli Stati Uniti in una missione diplomatica e di incontri, ha avuto la possibilità di debuttare al Palazzo di Vetro e, secondo qualcuno, non se l’è giocata bene. Quel “qualcuno” sarebbe Matteo Renzi, che in conferenza stampa si è espresso duramente nei confronti di Meloni che, è stato reso noto, non era al vertice con Biden due sere fa, ma si trovava in pizzeria con la figlia e la rappresentanza diplomatica italiana. “Quel vertice non era soltanto una photo opportunity, perché è vero che alla fine del vertice chi vuole fa la foto, ma quei vertici servono a costruire relazioni” ha detto Renzi, poi continuando: “Se tu in Europa e nel mondo vuoi giocare quel ruolo, lo devi giocare facendo alleanze, non andando in pizzeria”.

Giorgia Meloni: “Non mi si può dire che non lavoro abbastanza”

Meloni ha rispedito le accuse al mittente, dicendo che gli orari non coinciderebbero e che, comunque, quel ricevimento non servirebbe a costruire relazioni e alleanze: “Non mi si può dire che non lavoro abbastanza — è il suo stato d’animo — La cena degli americani era alle 19 di New York e io in pizzeria ci sono andata alle 21, dopo dodici ore di lavoro al Palazzo di Vetro, dopo aver saltato il pranzo per i tanti bilaterali e quando il ricevimento di Biden era finito.

La politica estera non si fa coi ricevimenti e con le photo opportunity. E ritengo che un premier in carica abbia il diritto di decidere le sue priorità”.

