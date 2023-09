Grande Fratello, la figuraccia di Signorini in diretta: spettatori sconvolti

Chi ha sintonizzato la tv sperando di trovare una guida sicura nel labirinto della realtà televisiva si è, invece, ritrovato in un labirinto di lapsus onomastici.

Nella puntata di ieri del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha nuovamente dato prova del suo, diciamo, “particolare” talento di conduttore. Chi ha sintonizzato la tv sperando di trovare una guida sicura nel labirinto della realtà televisiva si è, invece, ritrovato in un labirinto di lapsus onomastici.

Grande Fratello, Alfonso Signorini ammette: “Abbiamo sbagliato”

Rebecca Staffelli…o “Valeria”? Signorini si sbaglia

Iniziando la serata con un rocambolesco inciampo “a favore di telecamera” – perché, si sa, nulla cattura l’attenzione come un bel tuffo a sorpresa – il buon Alfonso ha successivamente omaggiato l’addetta ai social, Rebecca Staffelli, con un tripudio di nomi sbagliati.

Prima “Valeria”, in un chiaro omaggio nostalgico al padre tapiroforo, e poi “Rachele”. Forse era un tentativo di creare un nuovo gioco all’interno del gioco: “Indovina il vero nome della Staffelli“.

Da quando ha preso le redini del reality, Signorini sembra avere fatto dell’onomastica la sua croce e delizia e si dimentica spesso i nomi, o li scambia. Il vero enigma ora è: riuscirà mai a imparare i nomi di tutti i protagonisti prima della fatidica ultima puntata?

GF, Cesara Buonamici parla del Grande Fratello: “Mi hanno costretta”

Alfonso Signorini contro Beatrice Luzzi, cosa sta succedendo

Ma, attenzione, Signorini non è solo un mago dei lapsus. Diventa infatti un severo moralizzatore quando si tratta di dare lezioni di etica televisiva, come ha dimostrato rimproverando la concorrente-regina Beatrice Luzzi per una scivolata lessicale.

Chissà se, nell’addestramento del perfetto conduttore, è previsto un corso intensivo su “Come Rimproverare con Autorità mentre Si Dimenticano i Nomi”.

L’epilogo della serata? Un Signorini che, tra una confusione e una reprimenda, ha ancora una volta dimostrato di essere il vero e unico protagonista del reality.

Chiediamoci se questo è veramente ciò che il pubblico desidera o se è solo un assaggio di quello che verrà. Solo il tempo (e forse qualche altro nome sbagliato) ci dirà.