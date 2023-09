Si è risvegliata in piena notte, in preda a fortissimi malori. Riusciva solo a vedere che lui era al suo fianco e l'incubo è iniziato

Stefania Loizzi ha deciso che vuole mostrare il suo volto: è una delle vittime di Ubaldo Manuali, il netturbino accusato di aver drogato e stuprato diverse donne, nonché di averle filmate mentre le violentava e aver diffuso i video.

Lo aveva conosciuto nel 2020, su Facebook: erano usciti un po’ insieme, poi lei aveva voluto mantenere il rapporto nei confini dell’amicizia. Tre anni dopo, una cena che per lei era un semplice incontro in amicizia le ha distrutto la vita. “Quella sera mi ha chiamato, avevo un braccio ingessato per una frattura, avevo perso da poco mia mamma” racconta a Repubblica Stefania Loizzi.

Incoraggiato da un suo momento di debolezza, Manuali ha architettato un piano: “Era un brutto periodo. Prima mi ha detto che passava a prendermi e che cenavo a casa sua. Non volevo, non mi andava, poi ho accettato. Mi ha richiamata dicendo che portava la cena a casa mia: dall’antipasto al dolce, fino al vino. Ero giù, ho accettato. Una volta a casa mia ha aperto il prosecco per fare un brindisi. Ho bevuto e mi ricordo solo che ero andata in cucina a prendere le patate. Poi, il buio”.

Si è risvegliata in piena notte, in preda a fortissimi malori.

Riusciva solo a vedere che lui era al suo fianco e che era senza pantaloni: poi non è riuscita a capire né vedere altro, è svenuta.

Stefania violentata dopo la droga dello stupro: “Provo troppo schifo”

Il giorno dopo è andata dal medico, che l’ha aiutata: “Gli ho detto cosa era accaduto. Lui mi ha detto “Oddio, mi stai sconvolgendo” e mi ha consegnato un foglio urgente per il pronto soccorso.

Nel mio sangue i medici hanno trovato la droga dello stupro. Pensavo che mi avesse drogata per derubarmi. Invece mi ha violentata in casa mia. Provo troppo schifo”.

L’orrore non finisce qui: Stefania ha scoperto che Manuali gli ha fatto foto e video e le ha condivise con i suoi amici: “Ho visto alcune foto ma c’è anche un video che ha girato ai suoi amici del calcetto. Si faceva grande con i suoi amici che mi fanno schifo tanto quanto lui perché avrebbero dovuto denunciare. L’ho fatto io, invece, lo stesso giorno della visita. E se tornassi indietro lo rifarei di nuovo”.