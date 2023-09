In un viaggio verso Marsiglia, Papa Francesco ha espresso il suo sdegno e la sua preoccupazione per la tragica situazione degli sbarchi di migranti, soprattutto a Lampedusa e in altre zone di approdo. Durante un incontro con i giornalisti a bordo dell’aereo, il Pontefice ha dichiarato: “È una crudeltà, una terribile mancanza di umanità” riferendosi alla drammatica situazione dei migranti.

Papa Francesco contro il trattamento dei migranti

Papa Francesco ha denunciato il fatto che molti migranti siano trattenuti in condizioni disumane nei lager libici e successivamente siano gettati in mare. Guardando una foto di una madre migrante con il suo bambino, il Pontefice ha manifestato il suo profondo dolore per le sofferenze e le tragedie che molti migranti affrontano nel loro viaggio verso la speranza di una vita migliore.

Il viaggio del Papa a Marsiglia è parte degli “Incontri del Mediterraneo“, un’occasione per discutere questioni cruciali che riguardano la regione mediterranea, compresa la questione dell’immigrazione. In merito a questo, il Papa ha dichiarato: “Spero di avere il coraggio di dire tutto quello che voglio dire” durante il suo soggiorno a Marsiglia.

Papa Francesco, il viaggio per parlare d’immigrazione

Una volta arrivato a Marsiglia, Papa Francesco è stato calorosamente accolto dalla premier francese Élisabeth Borne. La prima tappa del suo viaggio è stata la Basilica di Notre Dame de la Garde, dove si è svolta una preghiera mariana con il clero diocesano alle 17.

Successivamente, alle 18, il Pontefice si è recato al Memoriale dei marinai e dei migranti morti in mare, dove ha partecipato a un momento di preghiera in ricordo di coloro che hanno perso la vita nel tentativo di attraversare il Mediterraneo in cerca di una vita migliore.

La visita di Papa Francesco a Marsiglia è stata un richiamo all’umanità di fronte alla tragedia dell’immigrazione e alle sofferenze dei migranti. Il suo impegno costante nel sensibilizzare il mondo su queste questioni cruciali continua a ispirare e a promuovere una riflessione profonda sulla responsabilità globale di proteggere i più vulnerabili.