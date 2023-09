Frasi sessiste, violenze inaudite e minacce di morte. Questo, il contesto familiare in cui un ventenne foggiano viveva. “Tu sei gay, pubblicherò tutte le tue foto da travestito su Facebook, ti renderò la vita impossibile, io ti ammazzo, ti taglio la testa”: questa, una delle tanti frasi che il padre un 57enne indirizzava al figlio.

Violenza domestica

L’uomo, nel frattempo, è stato raggiunto da un provvedimento restrittivo per maltrattamenti in famiglia. Stando alle indagini della polizia, il ragazzo, era spesso vittima del padre che, generava liti per futili motivi e minacciava di morte la moglie e il figlio dopo che quest’ultimo, aveva rivelato in casa la propria omosessualità.

“Non vali niente, ti uccido, ti taglio la testa”, alcune delle frasi rivolte alla moglie, quando la stessa interveniva in difesa del figlio. In diverse occasioni, l’uomo avrebbe aggredito fisicamente i due, anche brandendo un coltello tra le mani.

Un clima familiare insostenibile

“Il padre, non accettando l’orientamento sessuale del ragazzo, gli avrebbe rivolto gravi minacce di morte, estendendole anche alla madre per il solo fatto di sostenere le scelte di vita del figlio”, spiega la questura in una nota.

Nel motivare l’arresto le forze dell’ordine hanno precisato che “la misura cautelare sia stata adottata all’esito di diversi interventi da parte del personale della squadra volanti della Questura di Foggia che hanno consentito agli investigatori della squadra mobile di ricostruire una situazione familiare particolarmente allarmante, poiché caratterizzata da diversi episodi di violenza fisica e psicologica ai danni della moglie e del figlio ventenne”.

Gli agenti intervenuti erano quindi intervenuti già varie volte per fermare le violenze e i maltrattamenti compiuti dall’uomo, senza, però, notare in lui qualche cambiamento o pentimento.

