Gli italiani diranno addio all’ex presidente Giorgio Napolitano con un funerale laico: è la prima volta che accade ed in effetti le esequie funebri prevedono, questa volta, delle esequie diverse dal solito.

Si sta svolgendo alla Camera l’ultimo saluto al Presidente che, come spiegato dalla famiglia, ha voluto un funerale in linea con i suoi principi di vita. La sala della Camera scelta per il funerale mostra bandiere listate a lutto (quella italiana e quella europea). È stato srotolato un tappeto rosso ed erano presenti le autorità militari.

Funerali Napolitano, chi è presente alla Camera

Il feretro è entrato alla camera accompagnato dalla moglie Clio, in sedia a rotelle, ed i figli Giovanni e Giulio. In precedenza il feretro si trovava in Senato, dove era stata allestita la camera ardente.

Non ci saranno ovviamente uomini di Chiesa, e durante le esequie si stanno alternando le parole di rappresentanti della politica.

Sono presenti il presiedete Sergio Mattarella, l’ex Presidente del Consiglio Mario Draghi e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

