Il debutto di Pino Insegno con “Il mercante in fiera” non è dei migliori. Il suo programma infatti all’esordio secondo i dati di ascolto è stato seguito da 638 mila spettatori, con il 3,4% di share. Ma il conduttore, all’indomani del debutto, si è già difeso: “Ma quale flop, gli ascolti sono buoni, in linea con la rete, un po’ più alti”.

LEGGI ANCHE: Cartelle esattoriali, Salvini vuole un nuovo saldo e stralcio

La replica

La replica del conduttore arriva all’Adnkronos: “Il pubblico deve scoprire che c’è un programma dopo otto minuti di pubblicità i risultati che abbiamo ottenuto sono già un miracolo.

Le somme si potranno tirare dopo almeno due settimane, siamo appena all’inizio, l’obiettivo è quello di andare meglio della fascia che significa fare il 4, il 5 o il 6% di share che vorrebbe dire un successo senza precedenti. A tutti i programmi che nascono bisogna dare il tempo di crescere e di essere scoperto, soprattutto un quotidiano. Andrà sempre meglio“. Ha poi continuato dicendo: “La cosa bella è che finiamo il programma al 5 per cento di share quindi il programma è andato in crescendo e ha chiuso in grande crescendo. Quello che dobbiamo fare noi ora è cercare di raddoppiare gli ascolti di quella fascia”.

Le “giuste” amicizie

Il popolare conduttore è stato accusato da più parti di essere tornato in Rai per la sua vicinanza e amicizia con Giorgia Meloni. Così in una recente intervista rilasciata a Repubblica, si è difeso: “Per me parla la mia storia artistica; credo nella parola meritocrazia, è il motore della vita. Empatia e meritocrazia sono le cose che contano, ora vengo additato come “raccomandato”. Ho 64 anni, nessuno dice che ne ho 40 di carriera alle spalle, ho fatto le prime serate su Rai 1, la domenica pomeriggio, ho girato i teatri e fatto tv con l’Allegra brigata, poi è nata la Premiata ditta, sono un attore comico, faccio il doppiatore da una vita.

Queste cose il pubblico le sa. Sento l’affetto e mi fa piacere. Il legame non si è mai spezzato”.

LEGGI ANCHE: Funerale laico per Napolitano, per la prima volta un Presidente con esequie alla Camera: cosa prevede

Nuovi progetti

All’orizzonte, per Insegno, ci sono grandi progetti. Dal primo gennaio 2024, infatti, inizierà a condurre L’eredità, su Rai 1, prendendo il posto di Flavio Insinna che ha lasciato il programma dopo anni di onoratissima carriera. Durante la presentazione dei palinsesti Rai, a luglio 2023, il conduttore aveva chiarito diversi aspetti: “È un passaggio di testimone.

Ma nessuno si è mai chiesto dopo 500 puntate di preserale perché non ci fossi più io”.

LEGGI ANCHE: Addio a David McCallum, il celebre Ducky di NCIS: le parole commoventi del figlio Peter