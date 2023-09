Incidente domestico per Sophia Loren nella sua abitazione di Ginevra. L’attrice, 89 anni compiuti quattro giorni fa, il 20 settembre, è caduta riportando diverse fratture all’anca. Subito ricoverata, è stata sottoposta a un intervento, andato fortunatamente a buon fine. L’attrice ha fatto sapere all’Adnkronos: “Sto meglio devo solo fare riabilitazione e prendermi un periodo di riposo”.

Il messaggio

La diva ha dichiarato: “Ringrazio tutti per la vicinanza e l’affetto che mi stanno dimostrando. Sto meglio devo solo fare riabilitazione e prendermi un periodo di riposo“.

Nel frattempo il suo manager Carlo Giusti, ha rassicurato ulteriormente i fan sostenendo che: “L’operazione è andata benissimo, l’intervento è stato perfetto. Adesso Sophia ha già iniziato a fare la riabilitazione, ci vorrà un po’ di riposo ma per fortuna sta andando tutto bene”.

“Zia è una roccia”

“Zia Sophia è una roccia e l’umore è ottimo”. Questo è quanto sostiene Alessandra Mussolini, europarlamentare e nipote dell’attrice 89enne, in collegamento con La Vita in Diretta. Alessandra ha raccontato che la giornata di ieri “È iniziata con uno spavento incredibile: ho chiamato a casa e mi ha risposto Ninni, la persona che sta con lei da tantissimi anni e ormai è di famiglia, che mi ha detto che mia zia era in ospedale.

È scivolata sul pavimento bagnato e liscio e si è fratturata l’anca.

È stata subito portata in clinica ed è stata operata subito: due ore dopo la caduta era già in sala operatoria e fortunatamente le hanno fatto l’epidurale”. Ha poi continuato raccontando: “Le hanno messo una protesi, sta sotto antidolorifici e deve stare tranquilla e riposata, poi inizierà la fisioterapia. È andato tutto bene: mia zia sta bene, l’ho sentita e ci siamo fatte una risata, perché le ho raccontato la mia reazione”.

