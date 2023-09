Se qualcuno avesse avuto dei dubbi sul fatto che il controverso spot di Esselunga potesse incontrare i favori della destra italiana, ecco arrivare Giorgia Meloni a fare chiarezza: La Pesca, per la Presidente del Consiglio, ha fatto centro.

Una bambina figlia di genitori separati ha un’idea improvvisa mentre si trova al supermercato: comprare una pesca e dire al padre che si tratta di un regalo della madre, nel tentativo di creare un dialogo tra i due che evidentemente non c’è più.

Simone Pillon: “Mostra la verità, si chiama affetto parentale”

Se da una parte lo spot è stato considerato notevole per aver messo in luce una situazione che di solito non viene raccontata nel mondo della pubblicità, ovvero il divorzio visto dal punto di vista dei piccoli, dall’altra è stato considerato strumentalizzante e diseducativo: in molti, soprattutto hanno contestato che sia consigliabile mostrare una bambina che si sente in dovere di farsi ponte per i genitori.

Inoltre, per alcuni quelle scene rappresentano un divorzio in maniera negativa, quando per molte famiglie rappresenta un ritorno ad un’armonia che la coppia non riusciva più a mostrare.

Già ieri Simone Pillon si era espresso positivamente in merito allo spot: “Mostra la verità, e cioè che i figli, anche in caso di separazione o divorzio, continuano a voler bene sia a mamma che a papà e speranzano che si vogliano bene anche tra di loro.

Si chiama affetto parentale e non è antiquato né patriarcale”.

Sui social, oggi, è arrivato l’imprimatur di Giorgia Meloni, che ha scritto: “Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante”. Certo, difficile ritenere che la sua opinione non sia influenzata dal ben conoscere il sentiment dei suoi elettori, che non hanno nessun problema a vedere il disunirsi della famiglia tradizionale come qualcosa da stigmatizzare -salvo poi votare per una destra che al suo interno ha separati, divorziati, pluridivorziati e moltissimi componenti di coppie di fatto, come la stessa Meloni.