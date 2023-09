Siete pronte? In arrivo l’assistente materna. Cosa farà questa figura pensata dal governo?

L’assistente materna. È questa la nuova figura professionale pensata dal governo Meloni in aiuto delle famiglie con neonati. Un investimento che costerà ai contribuenti una cifra pari a 150 milioni di euro.

Cosa farà

L’assistente materna avrà il compito di accompagnare le neo mamme nei primi sei mesi di vita del bambino, quelli più stressanti per i genitori. Il supporto avverrà non solo tramite chiamate o videocall ma anche con un servizio direttamente a domicilio. La proposta potrebbe essere citata già nella Nadef che il Cdm esaminerà oggi, 27 settembre, e poi potrebbe veder la luce o in legge di bilancio o nel collegato alla legge di bilancio.

Aiuto pratico

Una figura già presente in Francia e nei Paesi nordici, che saprà chiarire tanti piccoli quesiti che per le mamma possono rappresentare grandi problemi. Ad esempio l’assistente materna potrà spiegare come che per le mamma possono rappresentare grandi problemi.

L’obiettivo del provvedimento è quello di compensare la rete parentale fatta di nonne, zie e sorelle maggiori, solite dispensare consigli pratici per la gestione del bambino.

Questa tradizione si sarebbe ormai persa nel tempo, soprattutto nelle grandi città a causa delle lunghe distanze e degli stressanti ritmi lavorativi.

Come si può diventare “assistente materna”

L’assistente materna non sarà una figura sanitaria come un’ostetrica, un’infermiera o una puericultrice, poiché non è richiesta alcuna laurea per diventarlo.

L’unico obbligo per le future candidate sarà il conseguimento di un corso della durata di sei o nove mesi.

Le modalità operative saranno in parte stabilite con le Regioni. Al momento l’idea sarebbe quella di offrire un servizio su richiesta delle mamme, che disporranno di circa venti ore per i primi tre mesi della gravidanza estendibili fino a sei.

L’obiettivo è quello di avere tre assistenti materne ogni 20mila abitanti, dunque il numero varierà in base alla densità territoriale.

