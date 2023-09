È morto Armando Sommajuolo, conduttore e giornalista di LA7: le parole di Enrico Mentana

É morto Armando Sommajuolo, celebre giornalista e conduttore di LA7. Aveva 70 anni: a dargli l’ultimo saluto anche Enrico Mentana, di cui era collega e amico.

Enrico Mentana su Armando Sommajuolo: “un uomo perbene”

Le parole di Enrico Mentana per Armando Sommajuolo sono state di grande stima: “Stamattina se ne è andato Armando Sommajuolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015. Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari”.

Armando Sommajuolo aveva cominciato la sua carriera giornalistica nel 1976 a Teletevere, emittente privata di Fabrizio Meneghini, ed era po passato a TMC, poi divenuta LA7: lì era rimasto fino alla pensione, nel 2015.

Era diventato noto come inviato speciale ed ha seguito molte delle crisi internazionali degli ultimi decenni. Nel 1995 ha ottenuto il premio Ilaria Alpi per il giornalismo televisivo grazie ad un servizio sul genocidio in Ruanda.