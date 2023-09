'attore presterà la sua voce per rievocare le parole del Cav al Berlusconi Day: "Mi chiamano perché sono bravo. Ho letto una volta un discorso di Martin Luther King, e leggerei Mao Tse Tung se me lo chiedessero"

“L’attore Giancarlo Giannini presterà la sua voce per rievocare lo ‘storico discorso’ di Silvio Berlusconi al Congresso Usa di Washington del 2006, quello che si concludeva con la citazione del padre Luigi che lo accompagnò al cimitero per ricordargli il sacrificio dei soldati americani a difesa della libertà” ha annunciato Antonio Tajani alla conferenza stampa di presentazione del Berlusconi-day. L’evento organizzato in occasione del compleanno del Cavaliere, scomparso il 12 giugno scorso, ha suscitato non poche polemiche.

La risposta indignata

Repubblica sembra non aver gradito che l’attore romano abbia accettato di leggere un discorso di Silvio Berlusconi al B day di Paestum. Intervistato, Giannini si è così dovuto giustificare per aver presenziato all’evento dichiarando: “Basta che segui un attimo il tuo pensiero e non il loro ed ecco qua che in un attimo diventi un nemico. La sinistra ragiona così, vive così. E allora anche se ti chiami Giancarlo Giannini e sei l’attore italiano più conosciuto nel mondo, meriti di essere attaccato e insultato solo perché hai accettato, addirittura con imperdonabile entusiasmo, di leggere un discorso di Silvio Berlusconi al cosiddetto “B Day”, la convention di Forza Italia a Paestum”.

Ha poi continuato dicendo: “Il mio agente mi ha mandato questo intervento letto in America nel 2006, sulla pace, sull’immigrazione, e io l’ho trovato bellissimo”. Così il giornalista di Repubblica ha incalzato chiedendo: “Ma insomma perché leggerà il discorso del Cavaliere?”.

Giannini senza freni

Giannini ha spiegato: “Sono un attore.

Ho letto una volta un discorso di Martin Luther King e leggerei anche Mao Tse Tung se me lo chiedessero. Cosa c’è che non va?

È un bellissimo discorso che lei naturalmente non ha letto”. Lo scontro avvenuto con l’esperto Concetto Vecchio, continua su toni accessi e il giornalista ribatte: “Molti suoi colleghi sono di sinistra”.

“Della politica non me ne frega nulla”

Giancarlo Giannini fermo sulle sue posizioni ribadisce: “Io li giudico solo in base alla bravura, se sei bravo, bene, altrimenti sei un coglione”. Chiude infine l’intervento chiarendo: “Della politica non me ne frega niente”.

