Il dibattito sulla competenza professionale e il conseguimento di titoli di studio è tornato prepotentemente alla ribalta con il caso di Dario Fabbri, noto esperto di geopolitica, recentemente al centro delle attenzioni mediatiche per la sua mancanza di una laurea. Così, a chiarire la situazione, arriva l’inviato de Le Iene Antonino Monteleone che con una prepotente intervista a Mentana, tenta di comprendere la vicenda.

Mentana “Ti giuro su mia madre che…”

Durante l’intervista i toni si sono accesi: “Ti dico una cosa, molto chiaramente.

Io questo te lo prendo, me lo prendo per sempre e non me ne frega niente. – così Enrico Mentana si rivolge stizzito all’inviato de Le Iene mentre gli toglie di mano il telefono – Ti giuro su mia mamma che io non gli ho mai chiesto se era laureato”. Così Mentana ha difeso Dario Fabbri dagli attacchi del giornalista.

#Mentana: noi verifichiamo le notizie ma pubblichiamo il fact-checking che ci pare Il giornalismo serio🤣 https://t.co/9hhATlTzs4 pic.twitter.com/mheXLMl5xJ — Adriana Spappa (@AdrianaSpappa) October 4, 2023

“Sono c**** nostri”

Mentana però ammette di aver fatto una ricerca a riguardo: “Premesso che noi il fact checking su Fabbri lo abbiamo fatto, abbiamo verificato. Noi, all’insaputa di Fabbri. Ma quello che abbiamo scoperto sono ca*** nostri. Noi diamo le notizia che ci pare, non è che dipendiamo dagli altri”.

Monteleone interpella Fabbri

Antonino Monteleone dopo l’intervista ha interpellato il diretto interessato: “Non sono laureato ma non ho mai nemmeno detto pubblicamente il contrario. Anzi. Non sono io la fonte di Wikipedia. Lei è la prima persona che me lo chiede e alla quale rispondo molto volentieri. Non sono dottore ma mi accontento anche di essere un ‘signore’ che non è mai sbagliato nella vita”. Chapeau.

