L'annuncio di Sammy Basso: la progeria si combatte modificando i geni

Un nuovo studio ha dimostrato come sia possibileprecoce causato dalla, intervenendo sui. Ad annunciarlo è Sammy Basso , il ragazzo italiano affetto da questa patologia, che da tempo si dedica alla sensibilizzazione su questo tema.Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Nature, ha utilizzato ildiaffetti dalla sindrome. A causare l’invecchiamento precoce caratteristico della progeria è infatti la, chiamato LMNA. Per questo motivo, i bambini affetti da progeria manifestano le stesseche normalmente colpiscono gli. Gli scienziati hanno dimostrato la possibilità di “ tagliare ed incollare ” parti del gene, sostituendo i meccanismi che causano la malattia. Grazie alla tecnica Crispr/Cas 9 , infatti, sarebbe possibile evitare la scorretta produzione da parte del corpo della, ovvero la proteina che programma il corpo per l’invecchiamento.Sebbenedi una, i risultati sono comunque all’. Lo sa bene – grazie anche alla sua laurea in Scienze Naturali – Sammy Basso, chein prima persona allo studio. “È una delle prime volte che viene usato questo metodo a livello sistemico:, ma un. La tecnica è stata applicata in vitro, dunque in cellule, ma anche su modelli animali e ha dato”, ha raccontato Sammy. La corsa della ricerca verso soluzioni concrete per queste rare patologie non si arresta, raggiungendo sempre nuovi obiettivi. Negli scorsi giorni, infatti, Sammy ha affrontato con successo un’operazione al San Camillo di Roma. Per la prima volta al mondo, i medici sono riusciti ad intervenire chirurgicamente sul cuore di un paziente affetto da progeria, aprendo a nuove possibilità.Fonte immagine di copertina: Vimeo/Aleteia