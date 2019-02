Gigi D'Alessio mette a tacere l'invidioso: battibecco social al veleno

Doppia festa per i D’Alessio: compleanno e anniversario

D’Alessio plateale, mette a tacere l’invidia

non ama e non vuole che si parli sempre e solo di lei in qualità di ““, eppure la cronaca rosa la vuole sempre al centro dell’attenzione per la sua super seguita love story. Proprio Gigi D’Alessio si è reso protagonista in queste ore di un piccolosu Instagram proprio sotto aldella sua fidanzata.Dopo essersi definitivamente detti addio, con tanto di coro e sostenitori che si sarebbero immolati pur di riavvicinarli,si sono definitivamente rimessi insieme. Lasciandosi la crisi alle spalle, la coppia è tornata sotto i riflettori più unita che mai, serena e col sorriso stampato in faccia. Dopo l’apparizione pubblica di Anna Tatangelo aUno scatto per loro vale ben due festeggiamenti: da un lato la felicità di festeggiare proprio Anna Tatangelo, fresca di compleanno; dall’altro per festeggiare proprio il loro amore, giunto alla 14esima boa. Uno scatto felice, attorniato datranne qualcuno che ha fatto proprioal cantante partenopeo.Chi è solito usare i social lo sa quanto questi possano celare un risvolto più cupo. Per ogni milione di fan contenti, felici e pronti ad unirsi alla gioia, c’è sempre una minoranza astiosa, i cosiddetti ““, pronti a criticare, commentare aspramente senza paura di ferire. Gigi D’Alessio però, leggendo un commento, un po’ ferito si è sentito e non ha potuto far altro che rispondere per le rime, sistemando il conto in maniera alquanto plateale. Così recitava infatti unapparso sotto la fotografia incriminata scattata per l’anniversario-compleanno: “. Tu sei bellissima, potresti avere il mondo“. Un invidioso? Sicuramente. Ma Gigi D’Alessio non gliel’ha fatta passare liscia e la suanon si è fatta attendere: ““. Una risposta esemplare che mette al suo posto ogni invidioso.