Continua ad arricchirsi di particolari quantomeno inquietanti la storia del "marito fantasma" di Pamela Prati, Mark Caltagirone, con la notizia diffusa da Nuovo che l'avvocato della showgirl, Irene Della Rocca, avrebbe trasmesso un esposto alla Procura della Repubblica contro Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, agenti della Prati. E poi, ancora, sull'identità di Marco Caltagirone spuntano le dichiarazioni di Georgette Polizzi a Chi che ha raccontato di aver visto "due versioni diverse" dello stesso uomo, in fotografia. Stasera Pamela Prati sarà ospite di Live - Non è la D'Urso e chissà che le cose non si chiariscano, finalmente.

L'esposto in Procura contro le 2 manager

Irene Della Rocca, avvocato di Pamela Prati, ha deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica contro le due manager della showgirl, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Le due agenti si sarebbero spacciate per l'avvocato al telefono con una giornalista di Fanpage e con gli autori di una trasmissione televisiva. L'avvocato ha spiegato sulle pagine di Nuovo: "Ho fatto un esposto nei confronti di due persone alla Procura della Repubblica: Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo, agenti della Prati, che si sarebbero spacciate per me per confermare l’esistenza di Mark Caltagirone con gli autori di una trasmissione televisiva. Tempo fa un autore di una nota trasmissione televisiva mi ha chiamato dicendo 'Avvocato, come ci siamo detti ieri al telefono…' io non l’avevo mai sentito prima".

E ancora: "Ho chiamato la Perricciolo immediatamente: ero nera di rabbia perché quell’autore mi aveva proprio detto di aver parlato con la Michelazzo e poi con l’avvocato della Prati (che sono io) ma non ero lì con loro durante quella telefonata. Quindi, poiché erano tutte e tre insieme, potrebbe essere stata la Perricciolo a parlare fingendosi me. Quando ho chiesto informazioni si sono difese dicendomi “non sei l’unico avvocato della Prati, l’autore ha parlato con l’avvocato Ciabattini”. Io ho chiamato questo collega per avere conferme ma ha smentito, non sa neanche chi siano Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo".

Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo

Un giallo chiamato Marco Caltagirone

Il giallo poi sull'identità di Marco Caltagirone, il presunto futuro marito di Pamela Prati, diventa sempre più fitto. Infatti, Georgette Polizzi, volto di Temptation Island, dopo aver visto l'ultima puntata di Verissimo si è sentita in dovere di dissociarsi dalle 3 amiche, la showgirl e le sue due agenti, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, spiegando a Chi che in due occasioni differenti le sono state mostrate foto di due uomini diversi ma entrambi identificati dalle due manager come Marco Caltagirone.

Georgette Polizzi ha rivelato anche che prima di essere ospiti di Barbara D'Urso, lo scorso 2 maggio, lei si trovava in camerino insieme a Eliana Michelazzo che si sentiva su WhatzApp con un certo "Marco Cal". Lui rispondeva con degli audio ai suoi messaggi, ma la sua voce non corrispondeva, secondo Georgette Polizzi, con quella dell'uomo che è stato telefonato in diretta da Barbara D'Urso. Ciò l'ha indotta a mettere con le spalle al muro Eliana Michelazzo, una volta tornate nei camerini. L'agente si è vista così costretta a mostrarle una foto del presunto Marco Caltagirone. Il punto è che però durante un incontro successivo a Roma in cui era presente anche Pamela Prati, l'altra agente della showgirl le ha mostrato la foto di un uomo diverso identificandolo come Marco Caltagirone.

Dopo la messa in onda di Verissimo che ha visto una Silvia Toffanin incredula e infuriata, Georgette Polizzi ha deciso di parlare e ha anche raccontato di aver visto le carte dei pignoramenti che attestano le difficoltà economiche che sta vivendo Pamela Prati, negati invece in trasmissione, che darebbero un movente a questa storia che appare sempre più come una farsa: "Ho ricostruito nella mia testa il puzzle. Ciò che mi ha colpito e spinto a parlare sono le bugie dette alla Toffanin, la storia dei pignoramenti che ha negato, le foto diverse di questo marito. Bugie su bugie, non ce la faccio più. E di tutto quello che ho detto ne ho le prove sia chiaro".