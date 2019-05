La gaffe di Carmelita a Live – Non è la d’Urso non poteva passare inosservata, tanto che Vladimir Luxuria è intervenuta immediatamente a fare una dovuta precisazione. Il tema sul tavolo della scorsa puntata dello show era l’ormai (tristemente) noto ‘Prati gate‘, con tutte le vicende collaterali del caso a partire dal giallo Pamela Perricciolo. Quest’ultima è stata intervistata da Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano, e ha rivelato alla giornalista che l’ingresso dell’ex parlamentare al GF 16 sarebbe stato deciso, all’ultimo minuto, per sostituire Eliana Michelazzo (dopo il presunto veto imposto da Mediaset). Barbara d’Urso ne ha dato una lettura imprecisa, sostenendo che i giornali scrivessero falsità pur di attaccarla “senza motivo“. La replica della Lucarelli è arrivata poco dopo.

La gaffe di Barbara d’Urso

Eliana Michelazzo è stata protagonista della scorsa puntata di Live – Non è la d’Urso, dove sono stati sviscerati altri particolari del caso Mark Caltagirone e Simone Coppi (fidanzati ‘fantasma’ rispettivamente di Pamela Prati e della sua ex agente). Tra le ‘sfere’ è stata ospite Vladimir Luxuria, che la conduttrice ha chiamato in causa circa il presunto ruolo di ‘tappabuchi’ al Grande Fratello 16.

Durante il lungo servizio sul ruolo giocato da Pamela Perricciolo in tutta la vicenda, sono stati trasmessi ampi stralci dell’intervista fatta a quest’ultima da Selvaggia Lucarelli (poi pubblicata sull’edizione cartacea de Il Fatto Quotidiano).

Carmelita ha scagliato il suo affondo (senza citare la giornalista e il giornale): “Hanno scritto che abbiamo preso Luxuria per sostituire Eliana. È una cattiveria sulla quale io sorrido e Vladimir sorride, poi è qui per testimoniare“.

La precisazione di Vladimir Luxuria

E Luxuria sì, era lì “per testimoniare” e lo ha fatto ‘bacchettando’ la sua interlocutrice con una precisazione che ha gettato Barbarella in un palpabile imbarazzo: “Volevo dire che non è stata la giornalista, in particolare Selvaggia Lucarelli, a dirlo ma Pamela Perricciolo“.

Carmelita ha cercato di divincolarsi velocemente tra le sabbie mobili del suo errore, replicando, a sua volta, di non aver letto l’intervista e di averne solamente alcune parti. Per molti, la sua risposta è stata una pezza peggiore del buco appena creato.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

A stretto giro l’intervento social di Selvaggia Lucarelli che, via Twitter, ha commentato il siparietto televisivo con un sonoro: “Dai, ripigliati, Eliana sta facendo una figura migliore di te“. Il riferimento è proprio alla conduttrice.

Barbara, ascolta. La mia intervista è uscita solo sul cartaceo, non puoi averla letta sul sito del fatto perché non è mai uscita sul sito. E comunque ne stai mandando in onda stralci in tutta la puntata. Dai, ripigliati, Eliana sta facendo una figura migliore di te. #NonelaDUrso — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 29 maggio 2019





Poco dopo, il ringraziamento della giornalista a Vladimir Luxuria per aver messo i puntini sulle ‘i’ in una questione più che spinosa, dove si rischiava di far passare le parole dell’intervistata come proprie dell’intervistatrice: “Grazie Vladi. Riderò fino a ferragosto“.

GRAZIE VLADI. Riderò fino a ferragosto. pic.twitter.com/zeJb0AbH4o — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 29 maggio 2019