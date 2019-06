Sono marito e moglie da pochi mesi, anche se il loro amore dura da tanti anni. Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada appaiono più innamorati che mai, anche se, come tutte le coppie del mondo, ogni tanto litigano.

Novelli sposi

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada sono una coppia consolidata ormai dal 2011. Si sono conosciuti a casa di Caterina Balivo e con la presentatrice, in questi 8 anni di relazione, hanno sempre intrattenuto un ottimo rapporto d’amicizia. Tanto da chiederle di fare da testimone di nozze, per dimostrarle quanto importante è stata per il loro amore. Al matrimonio, che si è tenuto lo scorso marzo in provincia di Rieti, ha partecipato anche il figlio dei due novelli sposi, Ettore. Il bimbo, che ha 7 anni, presto avrà un fratellino o una sorellina. Mamma Ilaria, infatti, è incinta già da qualche mese, come dimostra il pancione nelle foto scattate di recente.

Uno scatto del loro matrimonio, pubblicato da Kim Rossi Stuart. Immagine: Kim Rossi Stuart/Instagram

La litigata tra Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada

Il loro amore sembra ardere più che mai e come in ogni coppia ci sono alti e bassi. Ci sono periodi di intesa profonda e periodi in cui si devono risolvere dei dissapori. E il settimanale Diva e Donna ha colto un momento di discussione intensa tra Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada, che è in dolce attesa del secondo figlio con l’attore. I due erano al parco seduti su una panchina, probabilmente con Ettore. Nelle foto, infatti, si intravede un pallone da calcio. Sono stati fotografati mentre discutono animatamente. I volti di entrambi sono molto tesi, lui sembra davvero arrabbiato, gesticola e spiega le proprie ragioni. Lei lo ascolta e poi arriva anche il suo turno per parlare. In seguito, nervosa, scoppia a piangere.

Il tenero bacio di riconciliazione tra i due. Immagine: Diva e Donna

Ma tutto sembra essersi risolto. Alla fine della sequenza fotografica, gli sposini appaiono più distesi. Lei gli accarezza dolcemente il viso, lo guarda con occhi teneri e, infine, lo bacia. Quel bacio sancisce la riconciliazione tra Kim e Ilaria.

Immagine in evidenza: Lite tra Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada al parco. Fonte: Diva e Donna