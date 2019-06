Francesca De Andrè continua ad essere l’indiscussa – a dire il vero, discussa in lungo e in largo – protagonista di questo Grande Fratello 16. Si può dire che Barbara d’Urso le sia in parte debitrice in termini di share: le sfuriate della De Andrè, ancora solo per curiosità, hanno lasciato in media 3 milioni e mezzo di spettatori incollati allo schermo ogni lunedì.

L’ultimo atto del tornado De Andrè l’ha vista rischiare, ancora una volta, l’espulsione diretta per una presunta bestemmia. Il Grande Fratello, chiamato all’ordine dalle denunce dei telespettatori, ha già espresso sentenza.

Francesca De Andrè ha bestemmiato?

Ieri pomeriggio numerosi telespettatori hanno lanciato l’allarme sui social, condannando la De Andrè all’espulsione diretta. Non una novità per la nipote di Faber che da quando è entrata, le accuse e le richieste di espulsione le ha collezionate. Maleducazione, bullismo, razzismo, violenza: queste sono solamente alcune delle accuse che pendono tuttora sul capo della De Andrè, sicuramente non tra i personaggi più graditi dal pubblico.

A ridosso della finale l’ennesima batosta: “CACCIATELA SUBITO!!“, scrivono gli utenti sui social e subito si mobilita un plotone di seguaci curiosi di capire cosa fosse accaduto.

La De Andrè è stata infatti accusata di aver bestemmiato mentre, in giardino, parlando a Gennaro, si sarebbe rivolta a Cristiano Malgioglio, con il quale è evidente non scorra buon sangue. Una frase però difficilmente comprensibile per colpa della cattiva qualità dell’audio e senza la possibilità di osservare il labiale in quanto la De Andrè l’avrebbe pronunciata mentre le telecamere non la stavano riprendendo.

Il Grande Fratello pronuncia la sentenza

“Cristiano che parla della mia famiglia porco ***“”, avrebbe sentito qualcuno, chiedendo l’immediata espulsione della concorrente. Altri però si sarebbero intromessi nella discussione per scagionarla subito: “Anche io pensavo avesse bestemmiato – scrive un utente – ma no. Dice Cristiano parla della mia vita AL posto mio“.

Dopo le denunce, il Grande Fratello ha voluto vederci chiaro e mettere in atto le opportune indagini. Oggi la sentenza tanto attesa che scagiona la De Andrè: “Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Francesca De Andrè non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma“. Nessuna uscita anticipata dunque, la De Andrè si gioca il tutto per tutto tra esattamente 3 giorni, il giorno della finale!





*immagine in alto: Francesca De Andrè al Grande Fratello 16 (frame)