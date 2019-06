Continua a cavalcare l’onda del successo Nunzia De Girolamo, l’ex deputata di Forza Italia ed ex ballerina uscente di Ballando con le Stelle che potrebbe essere presto la prima donna di Linea Verde “summer edition”. Raccontatasi sulle pagine di Nuovo, De Girolamo ha voluto lasciare da parte i dissapori di Ballando lasciando trapelare dettagli spiritosi sulla sua quotidianità.

Nunzia De Girolamo e la quotidianità con Gea

Lontano dai riflettori Nunzia De Girolamo è una mamma apprensiva di una bimba con la passione per i gatti. Un dettaglio fondamentale per inquadrare le confidenze che la De Girolamo ha rilasciato al settimanale Nuovo.

L’astro di Ballando con le Stelle ha voluto infatti lasciare finalmente da parte tutte le polemiche di cui è stata protagonista nello studio di Milly Carlucci per raccontarsi in veste di mamma disposta a tutto pur di rendere felice la propria famiglia.

La pazzia: gatti oltre le allergie

Cosa non si fa per amore dei figli, lo sa bene Nunzia De Girolamo che nonostante sia allergica ai gatti ha deciso di accontentare comunque la figlia. La De Girolamo ha così raccontato di aver ceduto di fronte all’insistenza della piccola Gea, regalandole un micio: “Lo abbiamo preso con noi appena nato, ad ottobre dell’anno scorso, per fare contenta mia figlia Gea, che è un’animalista in erba“, racconta la De Girolamo.

Lei però, allergica ai felini, ha dovuto affrontare ostacoli non indifferenti: “Ho fatto una pazzia prendendolo in casa, nonostante io sia allergica ai gatti. Ma per amore di mia figlia, questo ed altro“. E sempre sul piccolo Fuffy i dettagli si rincorrono: “Faffy ha portato gioia nella vita di Gea… giocano insieme tutto il giorno! Lui le fa tanta compagnia, essendo lei figlia unica – racconta la De Girolamo – Mangia crocchette, sale su tutti i divani per vedere la televisione e si mette spesso sulle gambe di mio marito Francesco“.

*immagine in alto: Nunzia De Girolamo. Fonte/Instagram Nunzia De Girolamo