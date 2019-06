Karina Cascella fa “mea culpa” e ritorna sulle parole da lei pronunciate nei confronti di Pamela Prati. Parole taglienti, lapidarie che hanno graffiato e ulteriormente sgualcito l’immagine già martoriata della showgirl. Ad ormai quasi meno di 24 ore dall’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, Karina Cascella ritorna sull’argomento ma questa volta chiede umilmente scusa.

Il “mea culpa” pubblico di Karina Cascella

Parole non belle, pungenti, particolarmente ignominiose, pronunciate in diretta e senza che la diretta interessata fosse presente e che potesse dunque ribattere. Con l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, potrebbe chiudersi il ciclo “Mark Caltagirone”, ovviamente non prima che Barbara d’Urso ponga definitivamente un punto fermo al caso più chiacchierato degli ultimi mesi. Proprio a poche ore dall’ultima diretta alla quale potrebbe anche partecipare – dopo il forfait della settimana scorsa – anche Pamela Prati, una delle opinioniste più spietate della televisione le chiede scusa.

Karina Cascella: “I’m sorry“

Le scuse della Cascella filtrano attraverso un post di Instagram che per foto ha un post-it con su scritto: “I’m sorry“. Un perdono pubblico che la Cascella chiede alla Prati, ritornando su quelle da lei pronunciate. “Ho detto tante parole in questi anni di tv grazie all’opportunità di chi mi ha invitato e mi ha dato l’occasione di esserci. Tante, tante, ma so di non essere mai andata oltre o dentro qualcosa che mi facesse male“. Questa volta però come spiega la Cascella, sente di aver superato il limite del rispetto: “Sono quattro le parole pronunciate ed erano riferite a Pamela Prati. Sono passate delle settimane da quella sera. Ho iniziato ad analizzare perché le avevo dette, come le avevo dette, e a dare un peso a tutto“.





“Vergognati perché fai schifo“

Un discorso da donna a donna: “Ho detto ad un’altra donna: “Vergognati perché fai schifo” beh…non è corretto, né televisivamente parlando, né umanamente e per questo chiedo scusa a Pamela”. E lo sfogo è molto più articolato e così si conclude: “Spero per Pamela Prati che la verità possa venire fuori e che lei possa ritrovare serenità. Senza lacrime, sorridendo tra donne😌Non volevo alimentare odio verso nessuno, e non è mai stato quello il mio intento né mai lo sarà“.

Stima e rispetto da parte dei colleghi

Un post che ovviamente non passa in sordina e che viene notato anche da molti altri personaggi televisivi che hanno avuto modo e tempo di entrare in contatto con questo universo parallelo creato, presumibilmente, da Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. “Io personalmente dopo aver letto queste parole TI STIMO ANCORA DI PIÙ. Chapeau“, le scrive Taylor Mega, fresca di Grande Fratello. E sempre per la Cascella arrivano anche le parole di Gabriele Parpiglia: “Sei sempre stata coraggiosa da quando la vita ti ha quasi imposto di non aver coraggio“.

*immagine in alto: Karina Cascella e Pamela Prati. Fonte/Instagram Karina Cascella (dimensioni modificate)