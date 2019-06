Si apre una nuova pagina nell’ampio capitolo di tensioni tra Cristiano Malgioglio e le nipoti di Faber. Stavolta a scendere in pista è Fabrizia de André, che chiede al paroliere di scusarsi pubblicamente per la condotta assunta durante il Grande Fratello 16 ai danni della sorella Francesca. Ma non è tutto, perché ci sarebbe anche una frase, in particolare, ad aver acceso il livido sfogo della ragazza contro l’opinionista del reality.

Fabrizia De André: “Malgioglio si scusi”

L’ha definita “pazza” – non senza incassare una controffensiva di pari caratura – ma lo scontro titanico tra Cristiano Malgioglio e Francesca De André, andato in scena per tutta la durata del GF 16, sembra essere uscito dall’alveo di un semplice faccia a faccia.

E non è bastata la tregua tra i due protagonisti (che definire ‘pace’ adesso suona quasi impossibile), perché l’ultima parola sulla querelle l’ha scritta Fabrizia De André.

Secondo la sorella dell’ex gieffina, infatti, il paroliere “deve scusarsi” per quanto detto a Francesca De André, e lo ha rivelato ai microfoni del settimanale Nuovo.

“Non mi è piaciuto quello che ha detto a Francesca. Poi, quando io e mia sorella ci siamo abbracciate nel corso della finale del Grande Fratello, ho trovato di pessimo gusto la sua frase ‘chiamate un neurologo‘. Mi aspetto le sue scuse. Lui ha chiesto perdono al pubblico, ma non a Francesca“.

La reazione del paroliere

Come avrà reagito Cristiano Malgioglio a questa esplicita richiesta? Il pubblico si aspetta di sentire una risposta in pieno ‘stile Malgy’, ma stavolta potrebbe restare deluso.

Dal famoso paroliere, infatti, non è arrivata alcuna replica pubblica, e probabilmente neppure privata. Quel che appare certo è l’inesauribile strascico di un livore che potrebbe avere ben più di una nuova puntata.

Intanto l’attrice principale di questo teatro d’accuse, Francesca De André, continua a godersi la sua passione con Gennaro Lillio. La figlia di Cristiano De Andé sembra aver ritrovato una dimensione lontana dalle liti servite, senza esclusione di colpi, ai telespettatori.