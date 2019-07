Pensavate che Pamela Prati, dopo il Caltagirone-gate si sarebbe ritirata dalle scene? Rifugiatasi per mesi in qualche isoletta sperduta della Nuova Zelanda? Sbagliavate e di grosso. Pare infatti che Pamela Prati sia pronta a tornare sul piccolo schermo senza Mark in un nuovo programma.

Pamela Prati torna in auge su Canale 5?

Pamela Prati potrebbe tornare sotto i riflettori prima del previsto! A lanciare l’indiscrezione è Alberto Dandolo che avrebbe sguinzagliato il cane-gossip sulle pagine del settimanale Oggi. Dopo lo scandalo delle false nozze con l’invisibile, intangibile e introvabile Mark Caltagirone, la Prati è pronta a rimettersi in gioco e lo potrebbe fare approdando in un nuovo format, o meglio, nella versione deluxe di un programma particolarmente amato e seguito in onda su Canale 5.

Quotatissima per il talent dei Vip

Che dire, guardando il palinsesto della prossima stagione di Mediaset, annunciato pochi giorni fa, effettivamente potrebbero essere i diversi i programmi in cui potrebbe approdare ma è anche facile escluderne alcuni. Il Grande Fratello Vip non è contemplato, ad esempio, avendo già preso parte nelle edizioni precedenti: chi potrà mai dimenticare quel “chiamatemi un Taxi“, diventato qualche mese dopo anche il ritornello di un tormentone.

Pamela Prati ballerina ad Amici?

Sembra anche inevitabile escludere la versione vip di Temptation Island: bisogna avere un compagno per partecipare o provarci da tentatrice e a giudicare dalle sue ultime vicende amorose, potrebbe non essere il programma congeniale per la Prati. Non rimane che un solo format, un talent: Amici di Maria De Filippi Vip! Dopo l’annuncio che il suo amore impossibile diventerà un libro, Dandolo lancia lo scoop: “La showgirl sarda tornerà presto. Si sussurra infatti che, oltre ad aver scritto un libro di prossima uscita, sarà tra i protagonisti di un programma Mediaset. Trattasi di un reality o di un nuovo talent per celebrità?“. Effettivamente, ad Amici Vip la Prati potrebbe partecipare in qualità di ballerina!