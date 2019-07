Se qualcuno è contrario, parli ora o taccia per sempre. Chissà cosa sarebbe successo se questa frase fosse stata pronunciata durante la riunione per definire il palinsesto Mediaset 2019/2020. E se, al tavolo del potere dei dirigenti, fosse stato seduto anche Maurizio Costanzo. Il conduttore si sarebbe alzato in piedi contestando alcune decisioni del direttivo? A far immaginare questa reazione sono i commenti di Costanzo pubblicati sulle pagine patinate di Nuovo. Lo storico volto della tv ha infatti voluto dire la sua riguardo alla scelta di riconfermare Alessia Marcuzzi alla conduzione dell’Isola dei Famosi.

La critica di Maurizio Costanzo

“Ogni tanto cambiare è un bene. E probabilmente per smarcare Alessia Marcuzzi da certe polemiche sarebbe stato meglio metterla su altri programmi”. Così si esprime Costanzo, in disaccordo con la decisione di affidare alla Marcuzzi il timone del reality show per il sesto anno consecutivo. L’edizione 2019 dell’Isola dei Famosi non entrerà di certo negli annali Mediaset per il successo ottenuto. La serata conclusiva, che ha visto trionfare Marco Maddaloni, ha registrato solo un misero 18% di share secondo l’Auditel. L’anno precedente la finalissima aveva raccolto attorno alla tv il 26% dei telespettatori italiani. Il flop di ascolti e il calo di interesse paiono evidenti.

Le polemiche su Alessia Marcuzzi

Le parole di Maurizio Costanzo alludono però anche a un’altra polemica. La Marcuzzi è stata duramente criticata per il modo in cui ha gestito l’esplosione del caso Corona-Fogli. Tra gli insulti di Corona e le lacrime del cantante dei Pooh, la conduttrice ha optato per il silenzio in studio, senza troncare l’intervento dell’ex re dei paparazzi. Solo la settimana successiva la Marcuzzi si è scusata pubblicamente, ammettendo di aver “sottovalutato tante cose”. Era ormai troppo tardi per bloccare le polemiche dei fan del reality, che sui social hanno criticato a briglia sciolta la conduttrice.

Mediaset si affida alla Marcuzzi per il 2019-2020

Nonostante la velata critica, Maurizio Costanzo fa gli auguri alla Marcuzzi dalle colonne di Nuovo. “Forse si riscatterà”, scrive, ma mantiene i piedi di piombo: “Solo il tempo ce lo potrà dire”. Di certo per Alessia Marcuzzi si prepara una stagione impegnativa. A partire da settembre 2019 la vedremo non solo alla conduzione dell’Isola, e forse anche di Temptation Island Vip e Le Iene. La possibile tripletta di programmi la riporterà al successo?