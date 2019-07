I palinsesti sia di Mediaset che Rai sono ormai di dominio pubblico e come ogni anno d’estate cresce l’acquolina e la brama che arrivi settembre, televisivamente parlando, il prima possibile. Mentre su Canale 5 sembra essere pronto a sbarcare Amici di Maria De Filippi VIP, su Rai 1 arriva un format mai visto prima in Italia e che potrebbe davvero segnare la svolta per la tv pubblica: The Mask Singer!

The Mask Singer, la scommessa di Milly Carlucci

È Milly Carlucci la fortunata conduttrice sulla quale punta la Rai. Oltre a Ballando con le Stelle, che continuerà a vedere l’alba di nuove edizioni nel 2020, arriva per lei un reality-talent tutto nuovo, mai visto prima in Italia e che potrebbe davvero sbaragliare la concorrenza. Si tratta di The Mask Singer, un programma che ha visto in tempi recentissimi la luce in America e che ha riscosso un successo fenomenale. Dopo l’approdo anche in Germania – dove sta raccogliendo un auditel da capogiro – il format è pronto ad approdare in Italia.

La gara “senza identità”

Diversamente dal solito è possibile che non dovremmo aspettarci alcuna indiscrezione circa l’identità dei concorrenti perché proprio su questo verterà il divertimento. 12 concorrenti circa, tutti famosi – attori, cantanti, atleti, influencer o comunque personaggi noti dal pubblico – di cui non si conoscerà l’identità che si sfideranno sul palco mascherati a suon di canzoni. Dunque un talent per certi versi perché la gara sarà canora ma anche tanto “reality” perché nessuno conoscerà i concorrenti.

La gara canora-mascherata

I 12 infatti, scrutinati dalla produzione, avranno modo di presentarsi via clip durante la prima puntata ma la loro voce sarà distorta e non si vedranno in viso. Dopodiché i concorrenti gareggeranno tra loro travestiti, del tutto mascherati in maniera appariscente e del tutto irriconoscibile. Verranno, in base alla loro performance, giudicati da una giuria – e su questa sì, sarà da capire chi la formerà – che elimineranno puntata dopo puntata i peggiori. Solamente una volta persa la sfida e dunque eliminati dal gioco i personaggi potranno svelare la propria identità.

Da gennaio 2020 in prima serata

E mentre si vota la voce, si va a caccia di indizi. Da casa infatti non solo si voteranno le doti canore ma si cercherà di capire attraverso gli indizi anche l’identità dei partecipanti. Un gioco nel gioco che potrebbe davvero prendere il volo. Dati certi: sicuramente The Mask Singer verrà condotto da Milly Carlucci e andrà in onda nel gennaio del 2020 e si articolerà in 4 puntate che andranno in onda in prima serata il venerdì sera con tutta probabilità su Rai1.