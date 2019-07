Siamo ufficialmente entrati nella stagione delle anticipazioni: dopo tutti i rumors sul Grande Fratello Vip, arrivano le prime indiscrezioni su quanto accadrà sul palco di X-Factor, giunto alla sua 13esima edizione. Immancabile, anche quest’anno, a tenere le fila dello spettacolo ci sarà l’amabile Alessandro Cattelan, tra i conduttori più apprezzati dagli italiani nonché fiore all’occhiello del talent show.

Tutto pronto per X-Factor: si parte il 12 settembre

Pronti, microfoni, via: X-Factor è pronto ad aggiungere un tassello con la prossima scoppiettante 13esima edizione del talent show. Lo spettacolo è già stato strutturato e tutto è pronto a ripartire dalla prossima data 0, segnata in calendario giovedì 12 settembre. Si partirà, come da tradizione, con la messa in onda dei commoventi ed esilaranti casting attraverso i quali dovranno passare gli aspiranti concorrenti. A questo proposito, parlando di audizioni, è giunto allora il momento di contemplare la giuria: rinnovata in tutto salvo una sola eccezione.





La giuria: 3 novità e una conferma

Niente più Fedez che dal 2014 ha combattuto al fianco dei propri cantanti per conquistare l’X-Factor, e tanti cari saluti anche a Manuel Agnelli che presenziava in giuria dal 2016. Colonne portanti del programma insieme a Mara Maionchi che, nonostante alcuni vacillamenti iniziali, si conferma essere l’unica certezza che permarrà in giuria anche quest’anno. Al posto di Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale, arrivato a sua volta al posto di Asia Argento, ci sarà quest’anno Samuel dei Subsonica, in piena convalescenza dopo un intervento al cuore. E ancora, due new entry mai viste prima dietro al bancone di X-Factor: l’amato (e criticato) Sfera Ebbasta e la cantautrice, Malika Ayane.

Ad ogni giudice la sua categoria

Ad ogni giudice poi, la sua categoria: Mara Maionchi avrà cura di allevare i suoi prodigi “over”, mentre Malika Ayane si cimenterà con il suo team formato dagli “under Uomini”. A Sfera Ebbasta tocca invece la categoria delle “under donne” e, per esclusione, Samuel organizzerà il lavoro dei “gruppi”.

*immagine in evidenza: la giuria di X-Factor. Fonte/Instagram X-Factor (dimensioni modificate)