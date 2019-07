Questa mattina il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha voluto esprimere i suoi auguri alla fidanzata Francesca Verdini sui social network. Il post non è passato inosservato, tanto che alcuni dei suoi follower non l’hanno presa bene. Tra chi rimpiange ancora l’ex del vicepremier e chi lo accusa di essere passato troppo velocemente oltre la vicenda del carabiniere ucciso a Roma.

Gli auguri di Salvini alla compagna

Francesca Verdini, la figlia del politico Denis, oggi fa il compleanno, compie 28 anni. Il suo compagno, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha voluto farle gli auguri sulle sue pagine social, sia su Facebook che su Instagram.

Nel selfie che ha postato il vicepremier appaiono loro due felici e innamorati sulle montagne, vestiti sportivi con due cappellini da baseball indossati al contrario. A corredo della foto, Salvini ha scritto la didascalia: “Buon compleanno ragazza“. Con l’emoticon di una faccina sorridente.

I commenti sotto la dedica

Molti dei follower del ministro hanno augurato un buon compleanno alla compagna Francesca. Non tutti, però, hanno preso bene il gesto di Salvini rivolto alla fidanzata; a poche ore da quanto accaduto ieri a Roma, c’è chi ha commentato il post su Facebook: “Dopo quello che è accaduto ieri un post del genere è veramente fuori luogo..

Si pensi alla Vedova del Carabiniere ucciso ieri!!!“. Molte persone hanno fatto notare che la vicenda è ancora troppo recente e che il ministro non si è sbilanciato su i due ragazzi americani fermati. Qualche ora fa su Instagram, Salvini ha pubblicato un post in cui ha scritto: “Sperando che l’assassino del nostro povero Carabiniere non esca più di galera, ricordo ai buonisti che negli Stati Uniti chi uccide rischia la pena di morte“. E ha concluso scrivendo: “Non dico di arrivare a tanto, ma al carcere a vita (lavorando ovviamente) questo sì!

“.

La vita di coppia

Intanto, la vita di coppia di Matteo Salvini e Francesca Verdini, tra impegni lavorativi e problemi da arginare, prosegue a gonfie vele. E lo dimostrano le interviste in cui il ministro ha parlato della fidanzata, come quella di giugno in cui spiegava il simpatico dibattito sull’aria condizionata. Anche le foto dei due scattate al mare a Milano Marittima, confermano che la relazione procede, a dispetto delle voci che li davano già in crisi. Nelle immagini la coppia sembra concedersi coccole e attenzioni proprie degli innamorati.

Immagine in evidenza: Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini. Fonte: Matteo Salvini/Facebook