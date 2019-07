Pochi giorni fa è arrivato l’invito di Cristiano De André per i figli a ricucire i rapporti. Un tentativo che giunge dopo tanti anni di diatribe, disaccordi e conflitti legali. Fabrizia e Alice sembrano aver accolto la proposta del padre, mentre Francesca ha rifiutato con accuse e parole pesanti.

Il rapporto tra Francesca De André e il padre Cristiano

Non è mai stato idilliaco il rapporto tra l’ex gieffina e il padre Cristiano De André. Ne ha parlato la bella genovese in una lettera al fidanzato Gennaro Lillio circa una settimana fa, dopo che il noto musicista, figlio d’arte, l’aveva invitata a deporre le armi.

Nella missiva non si parlava di un vero e proprio rifiuto ma solo del rapporto conflittuale che aveva portato suo padre persino a diffidarla dal parlare di lui durante il GF.

Le pesanti accuse circa il tentativo di riavvicinamento

Adesso Francesca De André ha concesso un’intervista al magazine Spy, nella quale spiega il motivo del suo rifiuto alla richiesta del padre. Per la nipote di Faber, sarebbe solo una messa in scena, un modo per attirare l’attenzione: “Sono solo pantomime mediatiche. In realtà non mi ha mai cercata“. La genovese avrebbe preferito un contatto diretto piuttosto che un invito affidato ai social network: “Invece di scrivere dei messaggi sui social avrebbe potuto farsi vivo.

Come al solito è tutta una scena mediatica. Lui è un bravo sceneggiatore“. Per lei, il padre avrebbe potuto agire in maniera diversa: “Se volesse davvero deporre le armi, dovrebbe cominciare a smetterla di portare avanti le battaglie legali. Da anni parliamo soltanto attraverso i tribunali“. Infine, ha concluso dicendo: “Pensi che tutto quello che guadagno va agli avvocati. Che faccia meno scenette mediatiche e che si palesi un po’ di più“.

La scelta della sorella Fabrizia

Francesca De André non si è limitata a spiegare le sue motivazioni, ha commentato anche la scelta della sorella Fabrizia con la quale si era molto riavvicinata mentre lei era nella casa del GF.

La sorella ha accettato di provare a seppellire l’ascia di guerra con il padre: “Non condivido la scelta di Fabrizia. Pensi che nostro padre aveva diffidato entrambe prima del nostro ingresso nella Casa del Grande Fratello“. Nonostante la decisione di Fabrizia e il fatto che i loro caratteri siano molto diversi, Francesca ha confessato: “Siamo diverse sotto tanti aspetti e questo ci porta a prendere decisioni diverse. Continuo a volerle bene“.

Immagine in evidenza: Francesca, Cristiano De André. Fonte: Instagram