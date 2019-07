È stato un luglio tumultuoso, in casa Ramazzotti. Dopo l’ufficializzazione della rottura tra il cantante e la compagna Marica Pellegrinelli, voci di corridoio e pettegolezzi sono andati a piede libero. I protagonisti della vicenda non hanno infatti fornito molte spiegazioni circa il loro allontanamento. Eros Ramazzotti ha però chiesto ai suoi fan di non parlare male dell’ex moglie, a seguito della pioggia di critiche nei suoi confronti scatenatasi sui social. Così Michelle Hunziker, l’altra storica ex del cantante, ha optato per un gesto silenzioso per esprimere la sua opinione sulla modella. La showgirl ha smesso di seguirla su Instagram.

Michelle Hunziker e il verbo defolloware

“Defolloware“, ovvero smettere di seguire, su Instagram potrebbe sembrare solo una tipica minaccia adolescenziale.

Nel mondo dello spettacolo, dove l’immagine sui social riveste una fondamentale importanza, è però un gesto carico di significato. Un semplice tocco sullo schermo dello smartphone equivale a una forte presa di posizione della showgirl svizzera contro la Pellegrinelli? Secondo i più, sì.

Visualizza questo post su Instagram Sorridi provocandomi , con gli occhi m’incateni qui (..) ⭐️ Un post condiviso da Marica Pellegrinelli (@maricapellegrinelli) in data: 15 Ago 2017 alle ore 4:31 PDT



Ramazzotti è pur sempre il primo grande amore della Hunziker e il padre della sua amata Aurora: difficile per la conduttrice non schierarsi in sua difesa. Michelle Hunziker in questi giorni fa parlare di sé su Instagram non solo per il conteggio delle persone che segue, ma anche per un piccolo “incidente” avvenuto proprio sul popolare social.

La figlia Aurora ha infatti erroneamente pubblicato il numero della mamma in un post, chiedendo poi ai fan di non “tartassarla di telefonate“.

Le parole di Aurora Ramazzotti sulla Pellegrinelli

La stessa Aurora Ramazzotti ha invece scelto di difendere la seconda ex moglie del papà. Intervistata dal settimanale Oggi, Aurora ha dichiarato che la modella avrà sempre un posto speciale nella sua vita. “Marica è la madre dei miei fratelli, è una persona che ha fatto parte della mia crescita, le voglio bene”.

Ramazzotti ha infatti iniziato a frequentare la modella nel 2009 e dalla loro unione (consacrata dal “sì” del matrimonio nel 2014) sono nati due figli.

Ramazzotti in difesa della ex moglie

In assenza di dichiarazioni ufficiali, i rumors sullo scoppio della coppia non si contano più. Tra i più insistenti, quello di una presunta relazione tra Marica Pellegrinelli e il giovane imprenditore Charley Vezza. I fan del cantante italiano si sono scagliati impietosi contro di lei, accusandola di tradimento. “Sei una delusione e ti auguro il peggio”, “Sei la tristezza e la freddezza in persona” sono i poco gentili appellativi dati alla modella. Eros Romazzotti ha deciso di intervenire contro i “pettegolezzi di basso livello” in difesa della sua ex. “Non è come pensate. È una situazione che si trascinava da un po’ di tempo e abbiamo deciso di dividerci”. Ma basterà questa scarna spiegazione a far tacere le malelingue? O il gesto di Michelle Hunziker su Instagram le alimenterà ancor di più?