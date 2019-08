Mentre si gode le vacanze in Sardegna in compagna di moglie e figli, Carlo Conti viene proiettato verso il futuro e verso i progetti e le sfide che dovrà affrontare tra i corridoi i Viale Mazzini. Intervistato da Vero, il conduttore non si lascia prendere in contropiede sulla prossima edizione del Festival di Sanremo e a riguardo sembra avere le idee molto chiare.

Carlo Conti e il sostegno per Amadeus

Carlo Conti che l’Ariston lo conosce molto bene, avendo varcato per ben 3 volte le soglie del Festival di Sanremo, sa perfettamente quale personalità potrebbe riuscire a cogliere il senso del Festival, promettendo successo.

Facendo qualche rapido calcolo, non ha dubbi Conti su chi puntare e la scommessa vincente per il conduttore è, ancora una volta, l’amico Amadeus.

Amadeus sempre più vicino a Sanremo

Il nome di Amadeus accompagnato da Sanremo circola ormai da mesi e sembra davvero mancare sempre meno all’ufficialità sebbene per ora non si possa parlare d’altro se non di illazioni. Pare che Amadeus però, a detta anche di tante altre personalità del mondo dello spettacolo, sia la personalità che su tutti i fronti rispecchia appieno le caratteristiche di quello che sarà il Festival di Sanremo del 2020. Sempre a Vero, così ha voluto parlare Conti: “Amadeus è un grande amico, prima ancora che un bravo collega.

Abbiamo spesso avuto modo di lavorare insieme e ogni volta ci siamo trovati molto bene. Sono convinto che sarebbe un padrone di casa perfetto per l’Ariston“.

Conti in vacanza prima di un autunno intriso d’impegni

C’è da dire che in termini di toto-nomi per il prossimo direttore artistico, al momento Amadeus non trova sostanziali rivali se non qualche candidato spontaneo come Al Bano che non ha mai negato di essere interessato a metter mano a Sanremo. Intanto, mentre Viale Mazzini si adopera per mettere a punto il progetto, Carlo Conti si riposa in vista di una stagione che lo impegnerà su tutti i fronti con la conduzione di una nuova edizione di Tale e Quale Show, Tale e Quale Show “nip”, Lo Zecchino d’Oro e la Corrida.