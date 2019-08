Dopo la delusione ricevuta da Francesco Monte, l’uomo che le aveva fatto perdere la testa all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi potrebbe essere pronta a rimettersi in gioco. Apparsa provata in numerose stories di Instagram a ridosso della separazione dall’ormai ex, la Salemi potrebbe essere pronta per voltare pagina e volare direttamente sul trono di Uomini&Donne.

Giulia Salemi e la rottura con Monte

Giulia Salemi potrebbe essere la tronista giusta? Una risposta, questa, che solamente Maria De Filippi in cuor suo può avere. Eppure qualche indiscrezione dai corridoi di Mediaset sembra essere scappata perché negli ultimi giorni non si parla d’altro e ormai sui social, la partecipazione di Giulia Salemi al dating pomeridiano sembra certa e soprattutto molto, molto apprezzata.

Nessuna smentita da parte della Salemi

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip che non le aveva regalato la vittoria ma un nuovo e bellissimo fidanzato del calibro di Francesco Monte, Giulia Salemi ha dovuto fare i conti con un amore ridotto al minimo, svanito. Una delusione che aveva deciso di condividere con i suoi follower e che in parte aveva infastidito Monte, per lungo tempo preso di mira.

Ora che però sembra esser corsa sufficiente acqua sotto al ponte, Giulia Salemi potrebbe essere pronta a lanciarsi nella ricerca di un nuovo amore e lo potrebbe fare nuovamente sotto i riflettori del piccolo schermo.

Al momento però, per quanto le voci siano insistenti, la Salemi non ha voluto proferire parola alcuna a riguardo, lasciando che le illazioni proseguano sole per la loro strada.

La madre di Giulia rompe il silenzio

In verità, come riporta Il Vicolo delle News, sembra che qualcuno abbia deciso di parlare al posto suo declinando in toto il presunto invito della De Filippi. La madre di Giulia Salemi, Fariba, sostiene che la figlia non abbia affatto la pasta per essere una tronista sognando per lei un futuro in televisione nei panni di conduttrice.

Non è detto però che, conoscendo la Salemi, le parole della madre non vengano smentite con un’entrata trionfante dalle scale di Uomini&Donne.

*immagine in alto: Giulia Salemi. Fonte/Instagram Giulia Salemi (dimensioni modificate)