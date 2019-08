Non tutti sanno che Loredana Lecciso ha una figlia (oggi 22enne) che le somiglia in modo impressionante e si chiama Brigitta Cazzato. È nata dal matrimonio della showgirl con Fabio Cazzato, durato 3 anni (dal 1993 al 1996) e poi naufragato prima del suo incontro con Al Bano Carrisi. Sui social un profilo che appare blindato, ma a far trapelare la sua straordinaria bellezza ci pensa mammà: la dedica su Instagram di Loredana Lecciso ha stregato i fan e acceso la curiosità sulla primogenita.

Il profilo sorprendente di Brigitta Cazzato

Loredana Lecciso le ha dedicato un dolcissimo post su Instagram, alimentando la curiosità dei follower sul suo conto.

Stiamo parlando di Brigitta, primogenita che la salentina ha avuto dall’ex marito Fabio Cazzato.

Le nozze, concluse nel 1996, le hanno dato la gioia della maternità tanto sognata e a guardarla non si può non restare colpiti dalla grande somiglianza tra madre e figlia. La sola differenza che emerge? Il colore dei capelli, biondi per la prima e castani per la seconda.

Brigitta Cazzato oggi ha 22 anni e sembra aver deciso di condividere un piccolo scorcio sul suo mondo con poche persone (se così si può dire). Se la si cerca su Instagram, dove mamma Loredana è una star, si trova un profilo blindato che conta oltre 9mila follower ma nessuno scatto di immediato accesso.

Il rapporto con i Carrisi

Cosa si sa del suo rapporto con i Carrisi? Quando Loredana Lecciso ha iniziato la sua storia d’amore (travagliata) con Al Bano, Brigitta Cazzato era ancora una bambina e avrebbe instaurato un bel rapporto con l’artista e i suoi figli (specialmente Cristel e Romina Jr).

Non mancano i fratellastri, Al Bano Jr e Jasmine, cui la primogenita della showgirl sarebbe legatissima. Online sono tante le testimonianze di questo solido affetto, e i fan del clan più famoso di Cellino San Marco hanno visto spesso le figlie del cantante insieme alla splendida Brigitta.

*immagine in alto: fonte/Instagram Brigitta Cazzato thecutestbrigitta, dimensioni modificate