La presentatrice Lorella Cuccarini ha voluto esprimere tutto il suo amore verso la sua primogenita sui social. Tramite un dolcissimo post, carico di affetto ed emozione ha fatto gli auguri per un compleanno importante e speciale alla figlia Sara.

L’augurio social di Lorella Cuccarini per la figlia Sara

La primogenita di Lorella Cuccarini e del marito Silvio Testi si chiama Sara e il 4 agosto scorso ha compiuto 25 anni. Un’età speciale e come tutte le mamme del mondo anche la presentatrice era emozionata. Per l’occasione ha voluto pubblicare un post sulla propria pagina Instagram scrivendo una commovente dedica d’amore per la figlia, accompagnata da una tenera foto di loro due insieme.

“4 agosto 1994: una data che ha cambiato in modo meravigliosamente irreversibile la nostra vita!“, ha iniziato così la Cuccarini. La quale ha poi continuato ringraziando Sara: “Essere genitori è un dono immenso… Grazie Sara, per averci ‘accompagnato’ in questo percorso di scoperta e di crescita“. E ha poi concluso scrivendo: “Tu e i tuoi fratelli siete la cosa più bella che potessimo desiderare nella vita. Con amore. Mamma e papà“.

L’amore con Silvio Testi

Qualche giorno prima Lorella Cuccarini aveva pubblicato un altro post in cui esprimeva tutto il suo amore per il marito.

I due si sono sposati il 3 agosto del 1991 e da allora hanno sempre trascorso l’anniversario di matrimonio insieme. Purtroppo, quest’anno, per motivi lavorativi sono stati lontani e non hanno potuto celebrare i 28 anni di nozze ma la presentatrice ha comunque voluto dedicare un pensiero romantico a Testi. Un amore grande il loro che non si è mai affievolito con il passare del tempo, consacrato dalla nascita dei 4 figli: Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio.

Gli impegni della presentatrice

Per Lorella Cuccarini sarà un anno davvero speciale che forse la porterà spesso lontana dalla famiglia ma che riconoscerà i duri sforzi della presentatrice.

A lei è stata, infatti, affidata la co-conduzione, insieme ad Alberto Matano de La Vita in Diretta. Inoltre, da agosto presenterà 4 puntate speciali di Linea Verde insieme a Federico Quaranta. Non solo, perché nei corridoi di Viale Mazzini si vocifera anche di una possibile presenza della Cuccarini sul palco di Miss Italia insieme al collega Flavio Insinna. Insomma, dovrà fare probabilmente dei sacrifici rispetto alla vita familiare che, però, saranno ripagati dal successo dei programmi.

Immagine in evidenza: Lorella Cuccarini e la figlia Sara. Fonte: Lorella Cuccarini/Instagram