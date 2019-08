Con l’arrivo di settembre i “grandi classici” della televisione italiana sono pronti a tornare. Dopo Barbara d’Urso che ha annunciato di tornare ufficialmente al fianco degli italiani dal prossimo 9 settembre con Pomeriggio Cinque, anche Uomini&Donne è pronto e già da agosto verranno registrate le prime puntate.

Uomini&Donne: via alle registrazioni il 29 agosto

La data ufficiale della messa in onda è ancora un po’ in bilico ma ci si aspetta che venga ufficializzata già nel corso dei prossimi giorni: al momento, la più accreditata è il 16 settembre. Dopo le meritate vacanze a bordo mare, anche Maria De Filippi è pronta a tornare nel suo abituale salotto, seduta a margine della scalinata più famosa di tutte, quella di Uomini&Donne.

Intrighi, baci, innamoramenti, tronisti e corteggiatori: sembra essere davvero tutto pronto e già dal prossimo 29 agosto sembra inizieranno le riprese ufficiali di questa nuova edizione del programma classicamente in onda alle 14.45, su Canale Cinque.

Trono classico gay-bis si o no?

A spifferare la data è stato IlVicolodelleNews.it, che riguardo ad indiscrezioni televisive ne sa sempre una in più del diavolo. Sembra proprio che già in settimana avranno inizio le registrazioni della prima puntata di quello che sarà il Trono Classico e a riguardo, qualche nome è già spuntato con ufficialità.

C’è ancora tanta suspence però su un dettaglio: Maria De Filippi farà o non farà un altro trono gay? Il trono omosessuale, soprattutto lesbo, è ormai atteso da anni dai seguaci del dating e il 2019 potrebbe essere proprio l’anno giusto. C’è da dire che comunque Uomini&Donne per certi versi non è mai andato davvero in vacanza: tra il classico toto-nomi per i tronisti e la disputa dagli aspri toni tra redazione ed ex di Uomini&Donne, la tensione è stata mantenuta bell’accesa. In particolare, le parole più forti sono volate tra l’autrice Raffaella Mennoia e due ex, Teresa Cilia e Mario Serpa.