Finalmente Alessandro Greco ha trovato una spalla, una co-conduttrice a cui affidarsi per mettere insieme Miss Italia 2019, il concorso di bellezza che quest’anno compirà 80 anni e che andrà in onda su Rai1. Dopo tanto titubare e tante proposte – alcune anche rifiutate – la fortunata è stata Tosca D’Aquino.

Alessandro Greco conduttore di Miss Italia

Quest’anno non è stato affatto facile trovare una co-conduttrice che accompagnasse Alessandro Greco in questa avventura sul palco di Miss Italia, il concorso di bellezza più importante del nazionale. Inizialmente infatti, Viale Mazzini sembrava avere idee chiare quando aveva deciso di avanzare la proposta ad Antonella Clerici, quest’anno lasciata un po’ ai margini del palinsesto.

Inaspettatamente – o forse no – Antonella Clerici ha deciso infatti di rifiutare l’offerta per questioni, a sua detta, più temporali che altro. Per questo motivo la Clerici dovrà aspettare dicembre e più precisamente Lo Zecchino d’Oro per trovare uno spazio in programmazione.

Scalzata Monica Setta, arriva Tosca D’Aquino

Come dicevamo però, dopo Antonella Clerici si è a lungo vociferato su quale personalità femminile sarebbe potuta ricadere la scelta. In lizza, spiccando un po’, c’era anche la conduttrice Monica Setta. Sembrava infatti che la Setta potesse essere quasi sicuramente la conduttrice di Miss Italia insieme ad Alessandro Greco.

Ma le troppe chiacchiere, spesso, non portano a nulla. Come un fulmine a ciel sereno si insinua nella scena l’amata Tosca D’Aquino che ha spodestato anche Carla Signoris, Marisa Laurito e Simona Izza: altri nomi di papabili candidate.

Le polemiche su Miss Italia

Secondo Blogo non c’è però da temere né la parvenza di ripensamento: “Sarà lei ad affiancare vocalmente e non solo vocalmente il conduttore della serata finale di Miss Italia 2019“. E mentre vengono alla luce anche i nomi delle 80 finaliste in gara per la coroncina da Miss, vengono a galla anche le polemiche.

La più feroce è stata in questi giorni Martina Colombari che ha voluto attribuire la paternità del concorso alla Rai – dove a sua detta sarebbe già dovuta andare in onda – rivendicando il programma che per qualche anno è andato invece in onda su La7.