Tutto è pronto per la nuova edizione di Verissimo, con una prima puntata che riporterà Silvia Toffanin nelle case degli italiani dal prossimo 14 settembre. Tra le anticipazioni dell’esordio, l’attesa più grande riguardava la rosa di ospiti e i nomi spuntano a poche ore dalla messa in onda. Uno su tutti? Giulia De Lellis, ma non sarà la sola ‘regina’ a rompere il ghiaccio nella stagione in arrivo.

Verissimo: prima puntata il 14 settembre

Il ritorno di Verissimo in tv, dal prossimo 14 settembre, alza il sipario sull’autunno televisivo targato Mediaset con l’inossidabile presenza di Silvia Toffanin.

La conduttrice è pronta a tenere compagnia al grande pubblico con una nuova stagione nel segno della sua consueta verve.

Ma chi sono gli ospiti della prima puntata?

Le anticipazioni rimandano a una partenza in rosa, con Giulia De Lellis impegnata a presentare la sua prima fatica letteraria: Le corna stanno bene su tutto.

Si tratta di un affondo autobiografico in cui l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne svela i retroscena più spinosi della sua love story (deflagrata) con Andrea Damante.

Anche Ilary Blasi tra gli ospiti

Ma non ci sarà soltanto Giulia De Lellis, da cui il pubblico si aspetta una piccola incursione romantica nella sua neonata relazione con Andrea Iannone: in studio con Silvia Toffanin anche Ilary Blasi.

La moglie di Totti sarà ospite per parlare della sua nuova trasmissione, Eurogames, prossima all’avvio dopo il clamoroso addio al timone del Grande Fratello Vip. Insieme a lei, in una conduzione a due, l’amico e collega Alvin.

Se ci sarà Pamela Prati? I rumors stuzzicano l’appetito dei più curiosi da giorni, ma questo è ancora mistero. Dietro le quinte di un possibile forfait, secondo Dagospia, il presunto tenore ‘astronomico’ del cachet richiesto dall’ex stella del Bagaglino.