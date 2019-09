Tale e Quale Show, programma Rai condotto da Carlo Conti, è tornato in prima serata. Tra le protagoniste Eva Grimaldi che però, all’inizio, aveva detto di no allo staff del programma.

Eva rompe il silenzio

Molti si sono chiesti perché Eva Grimaldi avesse rifiutato l’invito di Carlo Conti a partecipare a Tale e Quale Show. L’ex soubrette del Bagaglino ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la verità. Intervistata da NuovoTv, la Grimaldi confessa di essere stata costretta a non accettare l’invito dello staff di Carlo Conti. “Mi hanno contattato in primavera dicendomi che avrei dovuto fare il provino all’inizio di aprile, nel pieno dei preparativi del mio matrimonio con Imma Battaglia, perciò a malincuore ho dovuto dire di no”, ha confessato l’artista, che però in fondo sperava di essere richiamata per la prossima stagione.

E la seconda occasione per fortuna è arrivata: “Poco prima delle nozze mi hanno richiamata dicendomi che a fine giugno ci sarebbero stati altri provini!”

Il rapporto con Imma

Eva e Imma appaiono sempre più felici e innamorate, tanto che è la stessa showgirl ad ammettere che è stata sua moglie a spronarla e sostenerla in questa scelta. “Lei è una forza della natura: mi ha chiesto di farlo sia per me che per lei!” In tante occasioni Eva Grimaldi ha sottolineato l’importanza di Imma Battaglia nella sua vita e quanto con lei si senta felice e appagata.

Tale e Quale Show: buona la prima

Durante la prima esibizione del varietà di Carlo Conti, Eva Grimaldi ha interpretato Amanda Lear, con la sua hit Tomorrow. La giuria, composta da Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e Loretta Goggi, ha apprezzato molto l’esibizione ma ha notato anche alcune imprecisioni. Vincenzo Salemme, soprattutto, ha dichiarato: “Eri emozionata e la voce ha incontrato qualche stonatura”. La Grimaldi ha confessato di non aver mai cantato in vita sua e quella volta al Tale e Quale Show è stato il suo primo vero debutto.

*Immagine in evidenza/ Fonte Instagram @evagrimaldireal