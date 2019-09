Fabrizio Corona è ancora in carcere, a San Vittore, e le prime immagini del nuovo capitolo di detenzione saranno trasmesse in esclusiva da Live – Non è la d’Urso, nella prima serata di domenica 22 settembre. L’ex re dei paparazzi, recentemente rinviato a giudizio con l’accusa di aver diffamato Selvaggia Lucarelli, appare provato dalla vita dietro le sbarre. Le riprese sono state effettuate il 19 settembre scorso dalla troupe della trasmissione, in occasione di un torneo di beneficenza all’interno del penitenziario.

Corona a San Vittore

È un periodo certamente difficile per l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, nuovamente detenuto dopo la sospensione dell’affidamento terapeutico concessogli per il recupero dalla dipendenza da cocaina.

È tornato dietro le sbarre per aver infranto alcune disposizioni del tribunale, legate proprio a quello status che gli permetteva comunque di restare fuori dal carcere. Secondo l’accusa, avrebbe violato il divieto di allontanarsi dalla Lombardia fino al 30 marzo.

Prime immagini dal carcere

Barbara d’Urso, con la quale Corona ha risolto un vecchio attrito proprio a ridosso della nuova misura cautelare, torna sul tema della detenzione e offre al pubblico le prime immagini esclusive in arrivo dal carcere di San Vittore.

La troupe della sua trasmissione Live – Non è la d’Urso ha raccolto le sequenze occasione di un torneo di beneficenza interno alla struttura, riprendendo Fabrizio Corona durante una partita di calcetto.

Secondo le anticipazioni del prossimo prime time del format, la conduttrice manderà in onda anche alcune testimonianze. Si tratterebbe di persone che avrebbero incontrato Corona di recente, e fornirebbero un quadro piuttosto desolante della sua condizione.

Dopo mesi di silenzio, dunque, il suo volto – se pur indirettamente e senza l’aria vigorosa esibita prima del nuovo provvedimento a suo carico – torna in tv attraverso il servizio di Carmelita, che il 13 marzo scorso aveva ospitato una lunga intervista con annesse scuse del suo ospite per alcune condotte del passato nei suoi confronti.