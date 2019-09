L’intervista condotta da Bruno Vespa nei confronti della signora Lucia Panigalli continua a far discutere. I toni del giornalista hanno suscitato molte polemiche e non solo. L’Ordine dei giornalisti ha annunciato un procedimento disciplinare e la Rai approfondimenti. Ieri, Vespa ha rivendicato la scelta di intervistare la donna, pentendosi solo per qualche frase equivoca.

Bruno Vespa rifarebbe l’intervista a Lucia Panigalli

Bruno Vespa, parlando con La Stampa dell’atteso confronto tra Salvini e Renzi che si terrà presto nello studio di Porta a Porta, non si è potuto esimere dal rispondere sulla vicenda di Lucia Panigalli. Il giornalista aveva già replicato qualche giorno fa, indignato per la polemica sulla sua intervista alla donna scampata al femminicidio.

Adesso ha rivendicato la scelta di intervistarla, chiarendo che starebbe attento a non pronunciare alcune frasi equivoche: “Certo che la rifarei, ma cercherei di stare attento a non usare frasi che possono prestarsi a equivoci“. Vespa ha continuato dicendo: “Negli ultimi 18 anni di lavoro ho dedicato 66 trasmissioni alle donne. Ho dato ampio spazio alle madri di ragazze uccise, alle donne sfregiate o violentate che hanno voluto parlare della loro tragedia“.

Ha voluto sottolineare il suo impegno costante per la difesa dei diritti delle donne.

Infine, sulla questione ha concluso: “Mi hanno confortato, oltre l’ondata di aggressività che ho subito, i tanti messaggi di solidarietà, il più importante quello di Lella Golfo, presidente del Premio Bellisario dedicato alle donne“.

Basterà per evitare il procedimento disciplinare?

Le parole pronunciate da Bruno Vespa, il suo rimarcato impegno per la difesa dei diritti delle donne, le scuse, basteranno al conduttore per evitare il procedimento disciplinare annunciato dall’Ordine dei giornalisti? Probabilmente no. Inoltre, al provvedimento preso in questi giorni dalla Commissione pari opportunità del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, si aggiunge l’annuncio fatto da Fabrizio Salini. L’amministratore delegato della Rai e il direttore di Rai1, Teresa De Santis, hanno fatto sapere che “saranno svolti tutti gli approfondimenti necessari per fare chiarezza sulla vicenda“.

L’ex compagno della Panigalli sotto esame

Oltre le polemiche e le reazioni, la vicenda ha avuto anche dei risvolti legali e giudiziari. Si legge, infatti, su La Nuova Ferrara che Mauro Fabbri, il mancato assassino di Lucia Panigalli, tornerà sotto esame. L’uomo era stato condannato a 8 anni e 4 mesi di carcere per il tentato omicidio dell’ex compagna. Fabbri, però, è libero, dopo aver scontato solo una parte della pena, grazie a uno sconto per buona condotta durante la detenzione. Adesso, la procura generale di Bologna ha presentato una richiesta di revoca della “liberazione anticipata” e l’ex compagno della Panigalli potrebbe tornare in carcere.

Immagine in evidenza: Lucia Panigalli ospite da Bruno Vespa a Porta a Porta. Fonte: Rai Play