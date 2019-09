Mara Venier ha ospitato nel suo salotto di Domenica In Giulia De Lellis. Trascorsa una settimana da quel momento, la conduttrice è stata intervistata e ha detto la sua su questo personaggio, facendo delle rivelazioni probabilmente destinate a far discutere.

Le parole inaspettate contro Giulia De Lellis

Giulia De Lellis sta facendo il giro dei programmi televisivi per pubblicizzare il suo libro sul tradimento di Andrea Damante, e dopo essere stata a Verissimo, è stata ospite anche di Domenica In. Mara Venier ha intervistato la giovane ma questa sua decisione, fin da subito, le ha attirato contro molte critiche sui social. E, forse per questo, oggi la conduttrice, intervistata da La Repubblica, cerca di prendere le distanze.

Infatti, afferma di non aver capito chi sia Giulia De Lellis, il suo essere un fenomeno mediatico e di averla chiamata perché ha molti follower e piace ai giovani.

“Adesso che l’ho intervistata ho capito chi è? Boh. Sa che mica l’ho capito? Fa l’influencer, sta con Iannone, il motociclista, che prima stava con Belen. Boh”. Una stoccata davvero niente male, se si considera che comunque la De Lellis è stata in qualche modo utile alla causa di Domenica In, che ha registrato ascolti che hanno toccato il 24% di share.

Mara Venier inondata dalle critiche

Quello di Mara Venier sembra essere proprio un dietrofront per non disamorare i suoi fans che su Instagram l’hanno inondata di messaggi contrariati, non riuscendo a capire come si possa dar spazio a chi deve ai social la sua notorietà. E pensare che Giulia De Lellis si era vista anche rassicurata dalle parole di Zia Mara, che le aveva detto come tutti abbiano le corna.

In attesa di scoprire se avverrà o meno una scontro a distanza tra le due, la Venier si prepara ad un’altra battaglia. Infatti il 22 settembre riprenderà la consueta sfida con Domenica Live, nonostante i due programmi non si scontreranno direttamente.

A proposito di Barbara d’Urso, la conduttrice dice: “Siamo amiche e ci facciamo grandi feste”.