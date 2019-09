“Chiamateci Marissa”. Scherzano così sui social Melissa Satta e Marica Pellegrinelli, giocando a combinare i loro nomi sulla scia dei famosi “Brangelina” e “Ferragnez”. Tra la Satta e la Pellegrinelli sembra esser scoppiato l’idillio: da alcuni mesi la coppia è legata da un’amicizia profonda. Inseparabili come le “amiche per la pelle” ai tempi della scuola, in questi giorni la modella e la showgirl si tengono compagnia tra le sfilate e altri eventi della Milano Fashion Week. E il divertimento, a giudicare dalle stories comparse su Instagram, sembra non mancare.

L’amicizia tra Melissa Satta e Marica Pellegrinelli

Del resto Melissa Satta e Marica Pellegrinelli hanno molti tratti in comune.

Le due sono quasi coetanee, appassionate di moda e mamme (la Satta del piccolo Maddox Prince, Marica di Raffaela Maria e Gabrio Tullio). Soprattutto però entrambe sono sotto i riflettori per le loro storie d’amore. Pare che la Satta e la Pellegrinelli si siano avvicinate proprio durante lo scorso inverno, quando le loro vicende sentimentali navigavano in acque burrascose. Melissa Satta era in crisi con il marito Kevin Prince Boateng: la relazione tra il calciatore e la showgirl si è esacerbata fino a culminare con il divorzio, ufficializzato lo scorso maggio. Una calda estate di passione ha però riunito Boateng e la Satta, che hanno trascorso insieme le vacanze in Sardegna.

Venti di crisi hanno condotto alla separazione anche Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti: pare che ora la bella bergamasca sia molto vicina all’imprenditore Charley Vezza.

Le Marissa alla Milano Fashion Week

L’amicizia ha sicuramente aiutato le “Marissa“ a superare dei mesi difficili. A vederle nelle fotografie della Milano Fashion Week, sorridenti e spensierate, viene da pensare che ormai il peggio sia alle spalle. Dopo la lontananza dovuta alle vacanze estive (durante la quale non sono mai mancati commenti via social), ora Melissa Satta e Marica Pellegrinelli si muovono complici per le strade di Milano, dividendosi tra sfilate e shopping.

Tutto rigorosamente documentato sui social, a beneficio dei fan.

Fonte dell’immagine in evidenza: Instagram