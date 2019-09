L’autunno è tornato, e con lui anche Striscia la Notizia che quest’anno è giunto alla sua 32esima edizione accompagnato dal titolo “La voce della resilienza”. Per l’occasione, fino al 5 ottobre, a condurre il tg satirico sarà proprio la coppia più amata dai telespettatori del programma, formata dagli amici e colleghi Michelle Hunziker ed Ezio Greggio, lo scoppiettante duo che ha collezionato probabilmente il maggior numero di consensi da parte del pubblico. Nel corso della prima puntata, con tanto stupore, la Hunziker ha ricevuto una romantica sorpresa.

Una dolce sorpresa prima di entrare in scena

La conduttrice, mostrando il suo nuovo taglio di capelli su Instagram, aveva già annunciato il ritorno dietro la celebre scrivania ai suoi followers con un post sul social, manifestando tutto il suo entusiasmo e la voglia di riprendere il timone di questa nuova stagione del programma.



Pochi istanti prima delle registrazioni della puntata del 23 settembre, Tomaso Trussardi, sposato con la showgirl da ben 5 anni, ha preparato una romantica sorpresa per la brillante conduttrice: un mazzo di rose rosse confezionate in un enorme cesto fatto trovare nel camerino. Un amorevole gesto per augurarle il più sincero in bocca al lupo prima di intraprendere (di nuovo) l’avventura di Striscia la notizia.

Michelle condivide questo dolce regalo con i suoi fan pubblicando varie storie su Instagram, nelle quali inquadra non solo le tantissime rose rosse, ma anche suo marito, che in quei video appare più sorridente che mai. A quanto pare, la lite al mare scoppiata lo scorso agosto tra Michelle e Tomaso, paparazzati in mare nel bel mezzo di una discussione durante la vacanza in Sardegna, non ha avuto alcuna ripercussione nel loro rapporto.

Dopotutto si sa, l’amore non è bello se non è litigarello.

Michelle inguaribile romantica

Il fatto che la Hunziker sia un’inguaribile romantica, proprio come il suo compagno di vita, è ormai ben noto a tutti, e la sorridente showgirl non perde mai occasione di mostrare il suo lato più sensibile e di “tramandarlo” a sua figlia.

Infatti, proprio pochi giorni fa, in occasione del secondo anniversario di fidanzamento di Aurora e Goffredo Cerza, ha pubblicato una foto con i due giovani innamorati, scrivendo per loro parole colme di affetto.